Путін йде з Донбасу? З'явився важливий сигнал

Вихід Росії з договірної бази з додатків до конвенцій 1949 року може свідчити про швидке виведення військ Путіна з Донбасу і припинення війни.

Таку думку висловив білоруський аналітик, експерт Українського Інституту Майбутнього Ігар Тишкевич на Facebook. Він додав, що це дуже важливий і серйозний крок, адже далі піде зміна політики Росії.

"Додаток 1 формалізує не тільки гарантії дотримання прав цивільного населення. Це ще й по поводженню з військовополоненими, за гарантіями для медиків щодо збереження життєво важливої інфраструктури на окупованих територіях. Але найголовніше – це про безумовне співробітництво по кримінальному переслідуванню і видачу військових злочинців", – зазначив Тишкевич.

За його словами, у випадку з Україною це може бути, наприклад, вихід з Донбасу.

"У такому випадку перехід території під контроль навіть міжнародних сил дає можливості розслідувати порушення конвенцій і додатки 1. І далі вимагати видачі військових злочинців. (Збройний конфлікт є – злочинці є). Тим більше, що СРСР взяв на себе зобов'язання беззаперечно виконувати положення додатка, якщо друга сторона також їх виконує. Україна ратифікувала документ", – підкреслив експерт.

При цьому, зазначив Тишкевич, не виключений зворотний варіант – ескалація на українському і будь-якому іншому напрямку. В такому випадку додатки до конвенції також виявляться "зайвими".

Володимир Путін Liga

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін вніс на розгляд до Держдуми законопроект про вихід країни з міжнародного договору про права мирного населення під час воєн.

Відповідно до даного протоколу в рамках Четвертої Женевської конвенції, раніше СРСР визнавав компетенції комісії з розслідування порушень прав громадян при збройних конфліктах

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