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18 жовтня • оновлено в 07:29
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/ Розслідування

Путін йде з Донбасу? З'явився важливий сигнал

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Вихід Росії з договірної бази з додатків до конвенцій 1949 року може свідчити про швидке виведення військ Путіна з Донбасу і припинення війни.

Таку думку висловив білоруський аналітик, експерт Українського Інституту Майбутнього Ігар Тишкевич на Facebook. Він додав, що це дуже важливий і серйозний крок, адже далі піде зміна політики Росії.

"Додаток 1 формалізує не тільки гарантії дотримання прав цивільного населення. Це ще й по поводженню з військовополоненими, за гарантіями для медиків щодо збереження життєво важливої інфраструктури на окупованих територіях. Але найголовніше – це про безумовне співробітництво по кримінальному переслідуванню і видачу військових злочинців", – зазначив Тишкевич.

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За його словами, у випадку з Україною це може бути, наприклад, вихід з Донбасу.

"У такому випадку перехід території під контроль навіть міжнародних сил дає можливості розслідувати порушення конвенцій і додатки 1. І далі вимагати видачі військових злочинців. (Збройний конфлікт є – злочинці є). Тим більше, що СРСР взяв на себе зобов'язання беззаперечно виконувати положення додатка, якщо друга сторона також їх виконує. Україна ратифікувала документ", – підкреслив експерт.

При цьому, зазначив Тишкевич, не виключений зворотний варіант – ескалація на українському і будь-якому іншому напрямку. В такому випадку додатки до конвенції також виявляться "зайвими".

Володимир Путін

Володимир Путін

Liga

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін вніс на розгляд до Держдуми законопроект про вихід країни з міжнародного договору про права мирного населення під час воєн.

Відповідно до даного протоколу в рамках Четвертої Женевської конвенції, раніше СРСР визнавав компетенції комісії з розслідування порушень прав громадян при збройних конфліктах

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Ігар Тишкевич
Місце
Росія
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Украинский Институт Будущего это нечто. Иксперд в УИБУ наверное не самая последняя должность в этом таинственном заведении.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Украинский институт будущего. Занятое название. На входом в учреждение должна быть надпись из одного словаи"запануемо". А статья фуфло. Попытка найти политическую перемогу страны 404 в процессе зимней миграции тюленей в Заполярье.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
О! Еще один "эксперт". Фигней страдает. У них, когда их россказни не сбываются, ответ один: Я представил ВОЗМОЖНЫЙ вариант событий. Я так вижу! Ну, а варианты то возможны различные...
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