Путін іде у наступ? На кордоні з Україною засікли колону танків Росії

У селі Родіоновка Ростовської області Росії помітили колону важкої бронетехніки.

Вона перебуває буквально у 15 км від кордону з Україною. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на сторінці у Telegram і опублікував відео.

"Військові навчання, показ сили, ротація чи стягує війська до кордону? Останніми днями у відкритих джерелах з'являються все частіше такі відео з різних напрямків прикордонних районів. Тому готовими треба бути постійно", – заявив він.

Танки на кордоні з Україною Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко зробив гучну заяву і звернувся до українців через можливий наступ Росії.

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