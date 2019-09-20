Головна Новини
20 вересня • оновлено в 09:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Путін іде у наступ? На кордоні з Україною засікли колону танків Росії

2.8т Читати матеріал російською

У селі Родіоновка Ростовської області Росії помітили колону важкої бронетехніки.

Вона перебуває буквально у 15 км від кордону з Україною. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на сторінці у Telegram і опублікував відео.

Новини
"Л/ДНР" розв'язали серйозні бої на Донбасі: ЗСУ вистояли

"Військові навчання, показ сили, ротація чи стягує війська до кордону? Останніми днями у відкритих джерелах з'являються все частіше такі відео з різних напрямків прикордонних районів. Тому готовими треба бути постійно", – заявив він.

Танки на кордоні з Україною

Танки на кордоні з Україною

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко зробив гучну заяву і звернувся до українців через можливий наступ Росії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
8
7
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Александрович Валера
Александрович Валера
Штирлиц успел сховаться
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Х_охлы сами себя пугают...я валяюсь))))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Oleg Oleg, Валятся будешь с пулей в голове.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Что вы паникуете, у вас целая "стена" Яценюка с противотанковыми рвами и ежами ...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Григорьев Григорий, Джавелинов на всех хватит, запасайтесь бурятами, сами то воевать страшно...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Григорьев Григорий, и самая могучая армия в Европе..
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel