"Путін йде шляхом Сталіна": Портников розкрив хитрість Кремля з Кримом

Стратегія президента Росії Володимира Путіна щодо тимчасово окупованого Криму повністю повторює досвід диктатора Йосипа Сталіна.

Як один, так і другий намагаються переконати весь цивілізований світ в тому, що захоплення чужих територій – не злочин, а дія на благо, написав у статті для "Крим. Реалії" український журналіст, публіцист Віталій Портников.

Крім того, за цією ж схемою працює і глава МЗС Росії Сергій Лавров, який також озброївся досвідом свого скандального колеги часів СРСР В'ячеслава Молотова.

"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав вигадкою "розмови про жахливу катастрофу у Криму з правами людини". Втім, цікаво навіть не те, як глава російського зовнішньополітичного відомства аргументував свої слова – особливої аргументації там, думаю, і не було просто тому, що не можна спростувати очевидні факти. Цікаво те, що пропонує Лавров тим, хто говорить про нестерпну ситуацію, яка склалася на окупованому півострові. Він пропонує їм приїхати до Криму і переконатися, як усе чудово. Це приблизно та сама методологія, якої дотримувався один із попередників Лаврова у кабінеті на Смоленській площі – сталінський міністр закордонних справ В'ячеслав Молотов", – пише Портников.

Він нагадав, що у 30-ті роки ХХ століття на Заході чимало говорили про тотальне порушення прав людини в усьому СРСР. Тому радянське керівництво заманювало в країну всіх, кого тільки могло – щоб показати, як усе чудово. Воно запрошувало інтелектуалів, політиків та громадських діячів. У підсумку радянська пропаганда отримувала свій ефект, адже деякі візитери справді вірили в те, що все чудово, і СРСР нібито марно звинувачують у репресіях і порушенні прав людини.

"Аналогії з Кримом тут ще точніше простежуються хоча б тому, що західні демократії довгий час не хотіли визнавати самої законності більшовицької влади та, загалом, Ленін і Сталін були в тій самій ситуації, в якій зараз перебуває Аксьонов. Тільки Аксьонов – учасник процесу анексії Криму, а Ленін і Сталін анексували всю Росію повністю. Кремль Путіна, схоже, йде тим самим шляхом, яким ішов Кремль Сталіна", – проводить очевидні паралелі Портников.

Сталін і Путін

Повертаючись до подій сучасності, Портников зазначив, що Кремль випробовує абсолютно різні технології для окупованих частин України. Так, якщо у випадку з Донбасом російське керівництво намагається примусити Київ до прямих переговорів з головами маріонеткових адміністрацій так званих "народних республік", то в ситуації Криму треба заманити на півострів якомога більшу кількість західних "парламентарів і політиків".

"У тому й іншому випадку йдеться про легітимізацію. У першому випадку – про легітимізацію режимів "народних республік", про доказ того, що на українській території тепер вже не одна, а цілих три держави. У другому випадку – про легітимізацію анексії Криму, визнання його російського статусу. І до прав людини це прагнення привезти до Сімферополя західного візитера і продемонструвати його зустріч із Сергієм Аксьоновим у програмі "Время", впевнений, жодного стосунку не має", – зробив висновок журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лавров нахабно заявив, що єдиний спосіб вирішити проблему санкцій проти Росії за анексію Криму і війну на Донбасі – це відмова Заходу від імперських амбіцій.

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