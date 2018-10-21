''Путін - ідіот!'' У Європі жорстко відповіли на ''ядерний рай'' для росіян

Заява президента Володимира Путіна про загрозу ядерного удару Заходу необхідно сприймати як наближення кінця авторитарного режиму Росії.

Про це в коментарі "Апострофу" заявив французький політолог і журналіст Олів'є Ведрін, який живе і працює в Україні. За його словами, Заходу необхідно ввести проти Кремля нові санкції.

"Захід повинен говорити, що Путін - повний ідіот. Ми повинні продемонструвати, що його кінець близький, що це початок його кінця. Звичайно, це те, що треба говорити політологам, експертам і журналістам, а не дипломатам і політикам. І нас не повинно турбувати, що про це подумають в Росії. Нас повинні турбувати росіяни, але не те, що скажуть російські експерти або російська влада", - сказав Ведрін.

"Ми повинні бути сильними, посилювати санкції. Ми не повинні боятися цих заяв, тому що ядерна війна означатиме кінець режиму Путіна, олігархів, всього. Саме тому ці заяви настільки сміховинні. Ми повинні сприймати це з гумором", - додав журналіст.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно Путін пригрозив відплатою за ядерний удар по Росії.

"Агресор повинен знати, що відплата неминуче. Ми жертви агресії, ми як мученики потрапимо в рай. А вони просто всі здохнуть. Тому що навіть покаятися не встигнуть", - заявив він.