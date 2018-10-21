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''Путін - ідіот!'' У Європі жорстко відповіли на ''ядерний рай'' для росіян

71.4тЧитати матеріал російською

Заява президента Володимира Путіна про загрозу ядерного удару Заходу необхідно сприймати як наближення кінця авторитарного режиму Росії.

Про це в коментарі "Апострофу" заявив французький політолог і журналіст Олів'є Ведрін, який живе і працює в Україні. За його словами, Заходу необхідно ввести проти Кремля нові санкції.

"Захід повинен говорити, що Путін - повний ідіот. Ми повинні продемонструвати, що його кінець близький, що це початок його кінця. Звичайно, це те, що треба говорити політологам, експертам і журналістам, а не дипломатам і політикам. І нас не повинно турбувати, що про це подумають в Росії. Нас повинні турбувати росіяни, але не те, що скажуть російські експерти або російська влада", - сказав Ведрін.

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"Ми повинні бути сильними, посилювати санкції. Ми не повинні боятися цих заяв, тому що ядерна війна означатиме кінець режиму Путіна, олігархів, всього. Саме тому ці заяви настільки сміховинні. Ми повинні сприймати це з гумором", - додав журналіст.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно Путін пригрозив відплатою за ядерний удар по Росії.

"Агресор повинен знати, що відплата неминуче. Ми жертви агресії, ми як мученики потрапимо в рай. А вони просто всі здохнуть. Тому що навіть покаятися не встигнуть", - заявив він.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Zemlyanoy Roman
Zemlyanoy Roman
Всю кацапню в рай？Да вы что, они же там так насрут что будет не рай, а россия (в народе - параша)
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Степанюк Валерий
Степанюк Валерий
Дебил ботексный,выживший из ума шизоид-это путлер.Такие же и его ватники.Какой ядерный удар???У этого клоуна ракету запустить не могут,а он о ядерном ударе.Дебилы плоскомордые сами себя взорвут,это похоже на правду.
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Ивлев Павел, Рашка-швайн международной акредитации из кацапского стойла хрюкнула .Как правы были немцы ,что рУцких называли -СВИНЬЯМИ !
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Root Mikola
Root Mikola
Что за люди эту чушь пишут? Кто мученики, с каким юмором??? Какое возмездие за ядерный удар "по России"??? Вы сами то читаете, что пишите??? Дебилы... Ядерная война станет концом всего живого на планете, и угрожает этим Трамп, прекращая разоружение... Да впрочем без разницы кто угрожает, главное что толпа дебилов у власти ядерных сверхдержав, с ядерными кнопками, а вы смеётесь? Опомнитесь
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