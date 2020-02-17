Путін і Зеленський домовилися про кордон? У Кремлі засекретили переговори

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков натякнув, що Володимир Путін і Володимир Зеленський обговорювали компроміс щодо спільного патрулювання кордону Україною і "Л/ДНР". Однак він відмовився розкривати деталі їх останньої телефонної розмови.

Крім того, Пєсков зажадав враховувати в цьому питанні і думку ватажків терористичних псевдореспублік. Його аудіокоментар з цього приводу опублікували на Telegram-каналі "Ви слухали маяк" (щоб послухати запис, доскрольте сторінку до кінця).

"Це нова ініціатива і, звичайно, для того, щоб цю ініціативу розглядати, потрібно брати до уваги думку керівництва невизнаних "республік". Щоб розуміти позицію керівництва невизнаних "республік", з ними потрібно розмовляти. Наскільки ми розуміємо, першоджерело, тобто Київ, автор цієї ініціативи як і раніше не виявляє готовність починати діалог з представниками невизнаних "республік" Донбасу", – сказав прессекретар президента Росії.

Зеленський і Путін

Пєсков також додав, що обговорення спільного патрулювання кордону України і представниками ОРДЛО було зумовлено підготовкою можливої чергової зустрічі в "нормандському форматі".

"Про можливість її проведення йшлося в Парижі. Але в Парижі було ухвалено досить зрозумілий документ, де йшлося про безальтернативність Мінських домовленостей і необхідність їх виконання. Ось питання було саме цим і зуумовлене. Але ми не в праві розголошувати деталі телефонної розмови", – резюмував прессекретар Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський 14 лютого провів телефонну розмову з Путіним. Згідно з офіційною заявою, вони обговорили дотримання домовленостей "нормандської четвірки", проведення наступної зустрічі в такому форматі, обмін полоненими і співпрацю в рамках ТКГ в Мінську.

А 15 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Зеленський заявив, що Україна заради проведення місцевих виборів на Донбасі згодна на спільний контроль кордону з представниками ОРДЛО.

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