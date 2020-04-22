Путін хотів використати хаос, який виник у світі через пандемію коронавірусу, для посилення позицій Кремля. Для цього президент РФ вирішив скористатися методами радянських спецслужб. Таку думку висловив політолог Олег Лісний під час міжнародного круглого столу "Москва як вигодонабувач від коронавірусу: Як реагувати світу", який проходив 22 квітня на базі інформаційного агентства "Укрінформ".

Олег Лісний Укрінформ

Так, на думку Лісного, зміцнювати позиції Кремля на міжнародній арені Путін намагався за допомогою демонстративної благодійної допомоги країнам, що потерпають від пандемії.

"Володимир Путін – цинічний правитель, який перетворив "милосердя" в інструмент для досягнення своїх цілей за кордоном. При цьому у цьому милосерді немає місця громадянам своєї країни, не кажучи вже про жителів окупованої частини українського Донбасу, які кинуті напризволяще перед лицем пандемії. Інорування проблеми коронавірусу разом із фальсифікацією даних про поширення епідемії призвели до того, що хвороба стала одним із тих факторів, що загрожують стабільності РФ і вводять її в системну кризу", – вважає Лісний.

Експерт зазначив, що у своїй діяльності Кремль опирається на методи радянських спецслужб, зокрема – так зване "надання братської допомоги". Саме це відбувалося, на думку Лісного, в Італії, куди Кремль під егідою Міністерства оборони РФ для боротьби з коронавірусом направив 15 транспортних літаків з військовими вірусологами і технікою хімічних військ.

"Операція супроводжувалася активізацією проросійських політиків, журналістів та інтернет-ботів, які говорили про те, що допомогу Італії нібито надає тільки Росія, а не НАТО і ЄС. При цьому керівництво РФ загралося в геополітику і не приділяло уваги захисту населення своєї країни. У результаті у Росії склалася драматична ситуація і Кремлю довелося в терміновому порядку вводити карантинні обмеження і відмовлятися від зовнішньополітичної активності і такого гучного ідеологічного проєкту як святкування 75 річниці перемоги у "Великій вітчизняній війні", – наголосив політолог.

Міжнародний круглий стіл, в якому відомі експерти та медійники з України, Німеччини, Італії, Ізраїлю та Латвії обговорювали ситуацію з пандемією коронавірусу в світі і те, наскільки вигідна епідемія для РФ, був організований Благодійним фондом "Акцент" і громадською ініціативою "Бурштиновий шлях" .