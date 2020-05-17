Росія опинилася в програшному положенні з окупованим Донбасом, оскільки не може ні прийняти його до свого складу, ні вивести війська.

Такою думкою в інтерв'ю OBOZREVATEL поділився відомий російський політичний аналітик Дмитро Орєшкін.

"Програшна ситуація в "ЛНР-ДНР". Взяти їх до себе Путін не може, у нього ресурсів немає і стратегії теж. Так, він хотів би їх увіпхнути назад до складу України, але на своїх умовах. На це в Україні не підуть, і правильно зроблять. Поки Путін не може їх віддати, тому що це поразка і "втрата обличчя". Нічого позитивного він зробити теж не може. Так, як і в Придністров'ї, на окупованому Донбасі дають людям російське громадянство, вони радіють, їдуть або в Україну, або в Росію", – розповів Орєшкін.

"Причому у виграші опиняються ті, хто виїхав в Україну, тому що там є перспектива. А Росія, як я вже казав, іде "під гірку". Але, з точки зору середнього "днрівця", то, звісно, в Росії набагато краще, ніж у "ДНР-ЛНР". Тому люди отримують паспорти, і у них відчуття, що це на краще. Це вони вже потім разом із Росією страждатимуть від того, що Росія зараз переживає. Це безробіття, падіння, закінчення нафтових грошей", – вважає він.

Україна і Путін. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, Орєшкін вважає, що Путін не зможе здійснити новий напад на території України, оскільки у нього немає ресурсів на це. Йому залишається лише "лякати і провокувати" Україну.

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