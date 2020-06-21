Путін хоче "перезавантажитися" за рахунок України, – Клімкін

Тетяна Гайжевська Розслідування 11:56, 21.06.2020 Оновлено: 12:40, 21.06.2020

Володимир Путін має намір "перезавантажитися" не в президента Росії, а в голову іншої країни.

Таку думку в ефірі програмі "Гостре питання" на телеканалі ObozTV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Умовно – якоїсь реінкарнації Російської імперії і Радянського Союзу. У мене переконання, що він саме так хоче увійти в історію. За наш рахунок", – зазначив дипломат.

Відповідаючи на запитання, коли Путін може піти з влади, Клімкін сказав: "Це залежить від того, як його будуть сприймати росіяни й еліти. Плюс від скоординованої позиції Заходу".

За його оцінками, це може трапитися або протягом наступних кількох років, або в перспективі 5-8 років. "Будемо дивитися залежно від термінів", – зазначив ексміністр.

Як писав OBOZREVATEL, колишній радянський розвідник та однокурсник російського лідера з інституту КДБ Юрій Швець заявив, що президента Росії Володимира Путіна елементарно можуть прибрати з влади. Для цього в РФ існує декілька варіантів.

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