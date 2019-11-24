Путіне, готуйся! Хомчак назвав єдиний спосіб повернути Крим

Питання нині окупованого Росією Криму ніколи не буде вважатися закритим, оскільки український півострів потрібен країні-агресору для того, щоб панувати вже і в Середземному морі.

Таку думку висловив начальник Генштабу і головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, який взяв участь у заходах в рамках засідання Військового комітету ЄС, в інтерв'ю "Укрінформ".

Він підкреслив, що припинення анексії Криму та повернення його до складу України можливе лише за умови міжнародної солідарності. Однак Захід повинен розуміти, для чого саме РФ захопила український півострів.

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Руслан Хомчак twnews.se

"Крим – це Україна, і в жодному разі не можна про це забувати. Повернути його можна тільки разом, щоб ви (Захід) нам допомогли, щоб ваші бізнесмени туди не їхали. Щоб ви розуміли – Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян. Він розглядається як російська база, потужна, яка повинна "кошмарити" всю Європу і північну Африку, і дати їм, росіянам, можливість панувати вже в Середземному морі. Я не помилився – саме в Середземному морі", – підкреслив Генштабу ЗСУ.

За його словами, зараз Російська Федерація намагається позиціонувати мало не як російські внутрішні води не тільки Азовське море, а й весь Чорноморський басейн. Саме на це ні Україна, ні її партнери не повинні закривати очі.

"Звичайно, там є Туреччина, яка цього не дозволить, у який би спосіб Росія не хотіла б із ними зблизитися. Там є країни НАТО – Болгарія і Румунія. Тому Чорне море найближчим часом буде регіоном, де різні сили стануть випробовувати свої можливості і своє терпіння", – заявив Хомчак.

Ілюстрація. Крим

Головнокомандувач ЗСУ висловив упевненість, що співпраця з країнами НАТО у питаннях розвитку військово-морських можливостей України не тільки допоможе, але й помітно прискорить формування сучасних ВМС країни.

"Тому що у нас є концепція, стратегія, всі відповідні розрахунки. Але, якщо ми робитимемо це самостійно – це займе десятки років. Ми розуміємо, що побудувати корабель, або навіть один катер – на це потрібні роки. Зараз кроки є реальними", – сказав він.

А також нагадав, що американська сторона нещодавно передала Україні два військові кораблі типу Айленд (Island). Крім цього, очікується, що в наступному році США передадуть ще три таких швидкісних патрульних катерів, а також будуть нарощувати здатності України в Чорному морі.

Водночас, підкреслив Хомчак, Україна продовжує докладати всіх зусиль для розвитку комплексів берегової охорони, щоб надійно захистити узбережжі країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда президента України Володимира Зеленського, який нещодавно заявив про відсутність формули деокупації Криму, активно напрацьовує стратегію повернення українського півострова, анексованого Росією.

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