Путін готується до атаки? Гай пояснив війська на кордоні з Україною

Росія прискореними темпами створює інфраструктуру для забезпечення своїх військ біля кордону з Україною.

"Вона веде цю діяльність протягом 5 років дуже успішно, стаханівськими темпами", – сказав в блозі OBOZREVATEL офіцер запасу, волонтер, журналіст Мирослав Гай.

За його словами, в 2014 році Росія була не здатна захопити Україну, оскільки "мало просто захопити – необхідно ще й організувати інфраструктуру для забезпечення своїх військ, унеможливити відрізання для них комунікацій і шляхів постачання, інакше вони просто будуть в пастці, в оточенні. Мало завести на Донбас танки – вам потрібні логістичні шляхи для їх забезпечення живою силою, паливом, ПММ, ремонтом тощо".

Володимир Путін, Сергій Шойгу, Валерій Герасимов Офіційний сайт президента РФ

І сьогодні військово-політичне керівництво РФ ці завдання вирішує, – визнав офіцер.

"І ми, і наші західні партнери розуміємо загрози. Чи відбудеться це завтра? Я не впевнений", – зауважив він, і пояснив, чому.

"У військовій доктрині РФ заплановано повне переоснащення армії до кінця 2020 року. Відповідно, і оперативні можливості вони набудуть орієнтовно до середини або до кінця 2020 року. Тобто вони будуть готові повноцінно вести більш розширені військові операції, ніж ті, які ми бачили досі".

Як писав OBOZREVATEL, заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар заявив: Росія продовжує нарощувати військові сили уздовж кордону з Україною на Харківському напрямку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!