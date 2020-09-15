Клімкін: Путін готує провокації в Україні

Напередодні місцевих виборів Кремль може влаштовувати провокації на лінії розмежування на Донбасі, на адміністративному кордоні з Кримом, а також робити спроби дестабілізації ситуації в Україні.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Я думаю, Кремль дуже послідовно буде збільшувати ціну припинення вогню для Володимира Зеленського", – сказав він.

На думку Клімкіна, керівництву України протягом найближчих тижнів необхідно чітко визначити свою позицію щодо відповіді на агресію Росію.

"Якщо Зеленський перед місцевими виборами покаже, що він готовий відповідати на підвищення ставок, що він реально готовий починати грати свою гру, що він готовий дуже тісно працювати з нашими партнерами, тоді у нього є шанс, що Путін буде його сприймати. Якщо ні, то, відповідно, ні", - пояснив ексміністр.

Повну версію бліцінтерв’ю з Павлом Клімкіним скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Павло Клімкім назвав "провокацією нового типу" ініціативу щодо інспекції позицій ЗСУ на Донбасі.