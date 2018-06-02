"Путін готує новий напад": в США попередили Україну перед загрозою

Рішення Росії перекинути п'ять військово-морських судів Каспійської флотилії в Азовське море може свідчити про підготовку нового нападу на Україну.

Таку заяву зробив американський політолог Пол Гобл, передає "Голос Америки". За його словами, Кремль може використовувати додаткову військову присутність для спроб окупувати нові території України для забезпечення наземного сполучення між Росією і включеним Кримом.

Гобл впевнений, що Україні необхідно обов'язково вжити додаткових заходів, щоб захиститися від зростання військової присутності Росії в Азовському морі, оскільки судна, які вона перекинула, добре підходять для того, щоб почати напад на узбережжі, або підтримати атаку по суші.

"Путін вторгся в Україну і анексував Крим в районі дат Сочинської олімпіади 2014 року. Цілком можливо - і навіть деякі російські аналітики про це говорять - він може почати новий напад на Україну після Чемпіонату світу в цьому місяці. Якщо так, то російський флот в Азовському море стане ключовим елементом", - заявив аналітик.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в Україні озвучили ще одну версію того, навіщо РФ перекинула кораблі в Азовське море.