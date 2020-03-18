Путін готує на Донбасі "Алеппо": офіцер назвав небезпеку

Військовий експерт, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Волошин допустив, що на окупованому Донбасі Росія може використовувати досвід бойових дій в Сирії.

"Цей досвід вони можуть передати своїм підрозділам на окупованих територіях, щоб ті вели вогонь, знищуючи цивільні квартали і організовуючи провокації на зразок тієї, яка була здійснена в сирійському Алеппо", – заявив він в коментарі OBOZREVATEL.

У цьому контексті експерт додав, що "останні події, обстріл Мар'їнки та інших населених пунктів, які розташовані поблизу лінії розмежування, говорять про те, що вони можуть застосовувати артилерію і звинувачувати в цьому українську сторону".

Володимир Путін, Алеппо, колаж

Говорячи про нарощування рівня бойової підготовки артилерійських підрозділів окупаційних військ, зафіксоване Головним управлінням розвідки, Волошин зауважив: "Це елемент бойової підготовки, який присутній в будь-яких збройних силах, в тому числі в підрозділах російських окупаційних військ на Донбасі".

"Я не бачу тут якоїсь великої небезпеки підготовки до удару або до наступу. Але небезпека полягає в тому, що вони підвищують рівень боєготовності підрозділів та рівень кадрів", – підкреслив він.

Експерт додав, що ситуацію погіршить і появу зелені. "Через кілька тижнів зміниться палітра театру бойових дій, підніметься "зеленка". І ведення артилерійського вогню буде трохи відрізнятися від того, що було взимку. Позиції будуть краще замасковані, буде можливо пересування потайки".

Як писав OBOZREVATEL, 16-17 березня під керівництвом російських інструкторів на полігоні "Південний" на тимчасово окупованій території в Донецькій області проводяться збори з коректувальникаки артилерійського вогню. Про це стало відомо Головному управлінню розвідки.

16 березня збройні формування Росії, як мінімум, шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену Мінськими угодами артилерію.

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