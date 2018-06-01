"Путін, допоможи!" У Лаврова відповіли заарештованому главі "РИА Новости"

У Міністерстві закордонних справ Росії пообіцяли допомогти директору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському, якого судять у справі про держзраду.
Дану заяву зробив заступник директора департаменту інформації і друку МЗС РФ Артем Кожин, коментуючи звернення Вишинського до президента РФ Володимира Путіна з проханням вжити заходів для його якнайшвидшого звільнення, передає ТАСС.
За його словами, Росія завжди надає допомогу своїм громадянам, а ситуація з арештом голови "РИА Новости Украина" - обурлива.
"Обурює, коли подібні речі відбуваються довкола представників ЗМІ. Ми дуже сподіваємося на відповідну реакцію профільних міжнародних структур", - сказав представник МЗС РФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня СБУ розкрила проросійську мережу у Києві.
В ході обшуків в офісі видання "РИА Новости Украина" у Києві був затриманий його директор Кирило Вишинський. У нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада".
17 травня його заарештували на два місяці без права на заставу.
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