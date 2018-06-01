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"Путін, допоможи!" У Лаврова відповіли заарештованому главі "РИА Новости"

1.9тЧитати новину російською

У Міністерстві закордонних справ Росії пообіцяли допомогти директору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському, якого судять у справі про держзраду.

Дану заяву зробив заступник директора департаменту інформації і друку МЗС РФ Артем Кожин, коментуючи звернення Вишинського до президента РФ Володимира Путіна з проханням вжити заходів для його якнайшвидшого звільнення, передає ТАСС.

За його словами, Росія завжди надає допомогу своїм громадянам, а ситуація з арештом голови "РИА Новости Украина" - обурлива.

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"Обурює, коли подібні речі відбуваються довкола представників ЗМІ. Ми дуже сподіваємося на відповідну реакцію профільних міжнародних структур", - сказав представник МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня СБУ розкрила проросійську мережу у Києві.

В ході обшуків в офісі видання "РИА Новости Украина" у Києві був затриманий його директор Кирило Вишинський. У нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада".

17 травня його заарештували на два місяці без права на заставу.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особа
Кирило Вишинський
Місце
Росія
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