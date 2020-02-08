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9 лютого • оновлено в 03:07
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/ Розслідування

Путін дав зброю безхатькам: Невзоров назвав головного винуватця в катастрофі з МН17

22.9т
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У справі про трагедію літака Малазійських авіаліній рейсу МН17 слідчим в Нідерландах вдалося пред'явити перші звинувачення, в тому числі колишньому "міністру оборони ДНР" терористові Ігорю Гиркину.

Про це в в ефірі радіо "Эхо Москви" розповів російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров. Він вважає, що головним відповідачем з боку Росії буде саме Гиркин.

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"Я розумію, що у кремлівських творців "ДНР" глибочінь розуму. Набрати бомжів, кримінальників, реконструкторів, призначити їх президентами, міністрами оборони, дати їм серйозну зброю – і думати, що не відбудеться непоправного", – сказав журналіст.

Олександр Невзоров

Олександр Невзоров

Собеседник

Невзоров зазначив, що всі очікувано "дострибалися" і тепер постануть перед судом.

"Нідерландці...мілліметрік за мілліметріком розплутували цю трагедію над Донбасом, коли був збитий літак. І загалом всі очікувано дострибалися. Чомусь була ілюзія, що ця хвилина ніколи не настане, що ніколи правда в усій її детальній і документальній повноті не буде пред'явлена", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Генеральній прокуратурі Нідерландів йде процес щодо повідомлення про виклик до суду чотирьох підозрюваних у справі про трагедію літака Малазійських авіаліній рейсу МН17.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Олександр Невзоров
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Кор Павел
Кор Павел
Опять этот гнус невзоров. Пик его популярности давно рухнул и он всеми правда и неправдами вернуть славу назад. Чопорное чмо, озрененый конолюбитель
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Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Вообще-то Гиркина Турчинов нанимал и вооружал . но кому это интересно.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Гиркину легче отсидеть в курортных зонах Голландии,чем пробздеть в Рассеи,ожидая братьев башаровых с 'новичком".
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