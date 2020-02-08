Путін дав зброю безхатькам: Невзоров назвав головного винуватця в катастрофі з МН17

У справі про трагедію літака Малазійських авіаліній рейсу МН17 слідчим в Нідерландах вдалося пред'явити перші звинувачення, в тому числі колишньому "міністру оборони ДНР" терористові Ігорю Гиркину.

Про це в в ефірі радіо "Эхо Москви" розповів російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров. Він вважає, що головним відповідачем з боку Росії буде саме Гиркин.

Новини Терористи влаштували масштабний обстріл на Донбасі

"Я розумію, що у кремлівських творців "ДНР" глибочінь розуму. Набрати бомжів, кримінальників, реконструкторів, призначити їх президентами, міністрами оборони, дати їм серйозну зброю – і думати, що не відбудеться непоправного", – сказав журналіст.

Олександр Невзоров Собеседник

Невзоров зазначив, що всі очікувано "дострибалися" і тепер постануть перед судом.

"Нідерландці...мілліметрік за мілліметріком розплутували цю трагедію над Донбасом, коли був збитий літак. І загалом всі очікувано дострибалися. Чомусь була ілюзія, що ця хвилина ніколи не настане, що ніколи правда в усій її детальній і документальній повноті не буде пред'явлена", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Генеральній прокуратурі Нідерландів йде процес щодо повідомлення про виклик до суду чотирьох підозрюваних у справі про трагедію літака Малазійських авіаліній рейсу МН17.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram