"У цьому році": генерал заявив про фінал плану Путіна щодо України

У поточному році керівництво Російської Федерації має намір "закінчити з Україною".

Реалізації цієї мети служить і остання заява ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника про надання "республіці" особливого статусу і права на інтеграцію з Росією. Таку думку OBOZREVATEL висловив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

"Чому це робиться? Це певний ультиматум: або ми входимо в Україну в особливому статусі, або інтегруємося в Росію. Але це абсурдно. Якщо ви хочете в Росію, то до чого тут особливий статус?" – зауважив генерал, коментуючи заяву Пасічника.

Він переконаний у тому, що подібні заяви можуть робитися в "ЛНР" тільки "за вказівкою Кремля". Як пояснив Романенко, вона зроблена для того, щоб продемонструвати, що РФ нібито перебуває "над процесом". "Це нібито звернення лідера, яке, як він упевнений, підтримає народ. Необхідно продемонструвати, по-перше, самостійність "республіки", по-друге, ініціативу з їхнього боку. Це натяк на те, що Україні слід переходити на роботу з цими лідерами, а Росія тут нібито ні до чого", – пояснив генерал.

Разом з тим він наголосив: "Тут проглядається придністровський варіант, який Кремль хоче реалізувати і в Україні".

Володимир Путін, Сергій Шойгу Офіційний сайт президента РФ

За оцінками Романенка, "Путін усім ставить завдання, що з Україною цього року треба так чи інакше закінчувати. Але з тими посилами, які він робив. Наприклад, щодо полонених українських моряків. "Цар" сказав, що вони повинні бути засуджені. А коли це відбудеться, найімовірніше, їх відпустять. Адже як би в Росії не сіпалися, міжнародне морське право вони все-таки виконають".

Як писав OBOZREVATEL, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник визнав, що готовий до повернення псевдореспубліки під контроль України за умов надання їй "особливого статусу". Ватажок "республіки" також наголосив на важливості "визнання права Донбасу на інтеграцію з РФ".

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