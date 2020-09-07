Волошин пояснив, як Путін буде тиснути на всю Україну

Кремль буде чинити тиск на Україну, збільшуючи інтенсивність бойових дій на Донбасі, але до повномасштабного наступу поки не готовий.

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив ексспікер Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Волошин. "Військовим шляхом Путін просто не зможе тиснути на Україну", – заявив він.

За його словами, зрив перемир'я на Донбасі був необхідний Росії для тиску на Україну не тільки в питанні проведення виборів на окупованому Донбасі, а й для політичної гри на місцевих виборах в Україні.

Разом з тим він переконаний в тому, що Кремль поки що не планує повномасштабних бойових дій проти України, зокрема, через необхідність реагувати на ситуацію в Білорусі. Велика концентрація військ біля кордонів України через проведення навчань "Кавказ-2020" і "Слов'янське братство-2020" є фактором психологічного, а не військового тиску на українську сторону, переконаний експерт.

Повну версію бліцінтерв'ю з Владиславом Волошиним скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, 6 вересня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі і підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ЗСУ, ще троє захисників отримали поранення.

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