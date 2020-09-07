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Волошин пояснив, як Путін буде тиснути на всю Україну

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
Розслідування
7,6 т.

  • "Зрив перемир'я на Донбасі необхідний Кремлю з двох причин"

  • "Росія не готова до повномасштабного наступу на Україну"

  • "Керівництво РФ має намір почати політичну гру навколо місцевих виборів в Україні"

Волошин пояснив, як Путін буде тиснути на всю Україну

Володимир Путін.

Кремль буде чинити тиск на Україну, збільшуючи інтенсивність бойових дій на Донбасі, але до повномасштабного наступу поки не готовий.

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив ексспікер Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Волошин. "Військовим шляхом Путін просто не зможе тиснути на Україну", – заявив він.

За його словами, зрив перемир'я на Донбасі був необхідний Росії для тиску на Україну не тільки в питанні проведення виборів на окупованому Донбасі, а й для політичної гри на місцевих виборах в Україні.

Разом з тим він переконаний в тому, що Кремль поки що не планує повномасштабних бойових дій проти України, зокрема, через необхідність реагувати на ситуацію в Білорусі. Велика концентрація військ біля кордонів України через проведення навчань "Кавказ-2020" і "Слов'янське братство-2020" є фактором психологічного, а не військового тиску на українську сторону, переконаний експерт.

Повну версію бліцінтерв'ю з Владиславом Волошиним скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, 6 вересня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі і підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ЗСУ, ще троє захисників отримали поранення.

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  2. Розслідування