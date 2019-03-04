Путін блефує: генерал розповів про "червону лінію" для Росії

Росія стягує війська на кордон з Україною, щоб залякати українське суспільство і Європу перед виборами президента 31 березня. Насправді лідер РФ Володимир Путін блефує, адже тверезо оцінює потенціал ЗСУ.

Про справжні плани Кремля у коментарі "Апострофу" розповів ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан. За його словами, Путін демонструє військові м'язи країни-агресора, намагаючись вплинути на український електорат.

"Він чудово розуміє, що військово-технічний, професійний і моральний потенціал Збройних сил України істотно зріс. І, головне, все очевиднішим стає, що Захід в разі масованої агресії не стоятиме осторонь. Ротаційні рейди кораблів НАТО в Одесу і Чорне море, спостереження розвідувальних літальних апаратів яскраво свідчать, що Захід вже зрозумів силу загрози з боку Росії і не допустить ескалації напруги у Чорноморському регіоні і в Україні", — сказав Богдан.

Він переконаний, що Росія агресією в Україні поступово загнала себе у глухий кут.

Президент Росії Володимир Путін Главред

"Вони зрозуміли, що тут їм особливо нічого не вдасться. Тому вони блефують, пускають пил в обличчя і надувають щоки. Вони чудово розуміють, де межа, яку їм перетинати не можна — цю "червону лінію" їм визначили. Інформаційно-психологічними атаками Росія намагається ввести в оману світову спільноту, суспільство і якось вплинути на український електорат", - підсумував генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василь Богдан оцінив загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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