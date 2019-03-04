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Путін блефує: генерал розповів про "червону лінію" для Росії

17.7тЧитати матеріал російською

Росія стягує війська на кордон з Україною, щоб залякати українське суспільство і Європу перед виборами президента 31 березня. Насправді лідер РФ Володимир Путін блефує, адже тверезо оцінює потенціал ЗСУ.

Про справжні плани Кремля у коментарі "Апострофу" розповів ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан. За його словами, Путін демонструє військові м'язи країни-агресора, намагаючись вплинути на український електорат.

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"Він чудово розуміє, що військово-технічний, професійний і моральний потенціал Збройних сил України істотно зріс. І, головне, все очевиднішим стає, що Захід в разі масованої агресії не стоятиме осторонь. Ротаційні рейди кораблів НАТО в Одесу і Чорне море, спостереження розвідувальних літальних апаратів яскраво свідчать, що Захід вже зрозумів силу загрози з боку Росії і не допустить ескалації напруги у Чорноморському регіоні і в Україні", — сказав Богдан.

Він переконаний, що Росія агресією в Україні поступово загнала себе у глухий кут.

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін

Главред

"Вони зрозуміли, що тут їм особливо нічого не вдасться. Тому вони блефують, пускають пил в обличчя і надувають щоки. Вони чудово розуміють, де межа, яку їм перетинати не можна — цю "червону лінію" їм визначили. Інформаційно-психологічними атаками Росія намагається ввести в оману світову спільноту, суспільство і якось вплинути на український електорат", - підсумував генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василь Богдан оцінив загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Галантерейная дешёвая блядь ,одни шестерки.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Не удивительно, что с такими генералами, обладающими столь великолепным аналитическим складом ума, украинское воинство регулярно варилось в котлах.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Александрович Алексей, https://www.youtube.com/watch?v=p0jp2cMQ4hM
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Soin Sergii
Soin Sergii
Они каждую ночь просыпаются в холодном поту. Чечня снится...
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