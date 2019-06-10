Пустили воду: з'явилися подробиці катастрофи з хімікатами під Києвом

У річці Рось у Білій Церкві, куди потрапили хімікати з мікроавтобуса, що перекинувся, не виявили перевищення концентрації токсичних речовин, через що водопостачання в місті було відновлено.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у понеділок, 10 червня.

"Рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Біла Церква вирішено з 20 години 10 червня відновити роботу насосно-фільтрувальної станції", – йдеться в повідомленні.

Місце аварії Delo.ua

Хімікати, які потрапили в річку РБК-Україна

Відзначається, що державним підприємством "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України" проведено аналіз проб води в місцях питного водозабору м. Біла Церква.

"Перевищень нормативних концентрацій, встановлених ГОСТ 4808: 2007 "Джерела централізованого питного водопостачання", і екологічних нормативів якості не виявлено", – відзначили в ДСНС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Вінницькій області 9 червня трапилася аварія – машина з тонною хімічно-небезпечної речовини "Нурал B" перекинулася в притоку річки Рось.

9 червня в Білій Церкві на Київщині вимкнули центральне водопостачання через масштабне забруднення хімікатами річки Рось. Для жителів міста оприлюднили карту громадських колодязів, де можна набрати безпечну воду.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram