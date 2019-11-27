Пустеля без води: окупанти Путіна визнали катастрофу в Криму

Російські окупанти визнали катастрофічне становище Криму.

Як передає "Медуза", це випливає з пропозиції Міністерства оборони РФ збільшити на 10% зарплати контрактників, які несуть військову службу на анексованому півострові, а саме в районах Крайньої Півночі.

Причиною такої ініціативи назвали "погіршення кліматичних умов і загострення екологічної ситуації в місцях дислокації військових частин".

На думку росіян, Крим потрібно віднести до "пустельних і безводних місцевостей", оскільки з 2014 року, після окупації, там є серйозна нестача прісної води.

Військові РФ у Криму, ілюстрація Фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, напередодні окупанти почали бити на сполох через Кримський міст. Вони засумнівалися в тому, що об'єкт досить безпечний. У зв'язку з цим ватажок Криму Аксьонов і керівник Росгвардії особисто вирушили на огляд переправи.

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