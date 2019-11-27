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29 листопада • оновлено в 12:35
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Пустеля без води: окупанти Путіна визнали катастрофу в Криму

8.2т
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Російські окупанти визнали катастрофічне становище Криму.

Як передає "Медуза", це випливає з пропозиції Міністерства оборони РФ збільшити на 10% зарплати контрактників, які несуть військову службу на анексованому півострові, а саме в районах Крайньої Півночі.

Причиною такої ініціативи назвали "погіршення кліматичних умов і загострення екологічної ситуації в місцях дислокації військових частин".

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На думку росіян, Крим потрібно віднести до "пустельних і безводних місцевостей", оскільки з 2014 року, після окупації, там є серйозна нестача прісної води.

Військові РФ у Криму, ілюстрація

Військові РФ у Криму, ілюстрація

Фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, напередодні окупанти почали бити на сполох через Кримський міст. Вони засумнівалися в тому, що об'єкт досить безпечний. У зв'язку з цим ватажок Криму Аксьонов і керівник Росгвардії особисто вирушили на огляд переправи.

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Тема
Анексія Криму
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Крым ни когда не был окраинским и уж тем более рагульским.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Даэто редактор обоза допустил ошибку..Имеется ввиду "на севере Крыма".Россияне,включите мозги или же опохмелитесь!
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
А,ведь при Украине Крым был по сути райский уголок.Не даром российские военные пенсионеры-пердуны его так облюбовали.
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