Пушилін злякався і не виконав погрози атакувати ЗСУ, – Бутусов

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін не виконав власну погрозу атакувати позиції Збройних сил України на Донбасі.

Як повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов, 1-й армійський корпус ЗС РФ "не прийшов на війну" в район населеного пункту Шуми.

"Командування Операції Об'єднаних сил і комбат Вадим Сухаревський приготувалися до зустрічі, але ворог злякався наслідків початку активних бойових дій і відповідної реакції української армії", – зазначив він.

За словами Бутусова, 503-й батальйон морської піхоти ЗСУ продовжує займати всі позиції на підступах до Горлівки, які противник вимагав залишити. Морпіхи зберігають високу бойову готовність.

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.

"Офіційно заявляю, що відповідно до пункту "е" додаткових заходів мною ухвалено рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведених інженерних спорудах у районі населеного пункту Шуми", – висловився терорист.