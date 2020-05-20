Пушилін привів армію "ДНР" у повну бойову готовність у річницю президентства Зеленського

Анатолій Запорожський Розслідування 11:20, 20.05.2020 Оновлено: 11:52, 20.05.2020

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін привів війська псевдореспубліки у бойову готовність після аналогічної заяви ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ, посилаючись на заяву Пушиліна. Причиною називають нібито "агресивну поведінку Києва".

"Мною як главою "ДНР" ухвалене рішення підвищити бойову готовність підрозділів "Народної міліції" на випадок подальшої агресивної поведінки Києва. Всі необхідні вказівки вже віддані", – заявив Пушилін.

Пушилін привів армію "ДНР" у повну бойову готовність
Eadaily

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пасічник заявив, що процес "інтеграції" тимчасово окупованої території Луганщини з Росією набирає обертів. У своєму привітанні з нагоди "утворення" псевдореспубліки він зазначив, що сприяє цьому видача паспортів країни-агресорки жителям "ЛНР".

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