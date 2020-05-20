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20 травня • оновлено в 12:15
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Пушилін привів армію "ДНР" у повну бойову готовність у річницю президентства Зеленського

  • Денис Пушилін слідом за Леонідом Пасічником привів армію "ДНР" у боєготовність

  • Ватажок "ДНР" назвав причиною дії Києва

  • Указ уже підписаний главою фейкової республіки

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Ватажок "ДНР" Денис Пушилін привів війська псевдореспубліки у бойову готовність після аналогічної заяви ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ, посилаючись на заяву Пушиліна. Причиною називають нібито "агресивну поведінку Києва".

"Мною як главою "ДНР" ухвалене рішення підвищити бойову готовність підрозділів "Народної міліції" на випадок подальшої агресивної поведінки Києва. Всі необхідні вказівки вже віддані", – заявив Пушилін.

Пушилін привів армію "ДНР" у повну бойову готовність

Пушилін привів армію "ДНР" у повну бойову готовність

Eadaily

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пасічник заявив, що процес "інтеграції" тимчасово окупованої території Луганщини з Росією набирає обертів. У своєму привітанні з нагоди "утворення" псевдореспубліки він зазначив, що сприяє цьому видача паспортів країни-агресорки жителям "ЛНР".

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Автор
Анатолій Запорожський
Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР ДНР
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