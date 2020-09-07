Пушилін переніс атаку "ДНР" на ЗСУ: озвучено новий ультиматум

У "ДНР" заявили про перенесення атаки на ЗСУ на 9 вересня. dialog.ua

Терористи "ДНР" вирішили перенести на 9 вересня операцію зі знищення споруд ЗСУ під Горлівкою Донецької області.

Як повідомляють підконтрольні "ДНР" ЗМІ, нову дату озвучив представник "народної міліції" Едуард Басурін.

"Під час спостереження за ділянкою поблизу лінії зіткнення біля селища Шуми починаючи з 5 вересня було помічено певну активність із боку українських збройних формувань. Зараз поки неможливо точно встановити, чи спрямовані ці дії на демонтаж незаконно споруджених позицій або ж, навпаки, на ще більше їх зміцнення з метою ескалації ситуації", – заявив Басурін.

За його словами, ватажок "ДНР" Денис Пушилін ухвалив рішення продовжити спостереження за ситуацією і перенести початок операції з усунення українських укріплень на 10:00 9 вересня.

Басурін наголосив, що "українська сторона все ще має можливість самостійно усунути допущені порушення додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню і в термін до 22:00 8 вересня надати відомості про письмово зафіксований факт демонтажу незаконно споруджених укріплень".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.

"Офіційно заявляю, що відповідно до пункту "е" додаткових заходів мною ухвалено рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведених інженерних спорудах у районі населеного пункту Шуми", – висловився терорист.

7 вересня журналіст Юрій Бутусов заявив, що Пушилін злякався та не виконав власної погрози атакувати ЗСУ.

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