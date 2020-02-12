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12 лютого • оновлено в 16:12
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"У Зеленського є вказівка": Пушилін накинувся на Україну через відведення військ

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У терористичній "ДНР" звинуватили Україну в тому, що Об'єднані сили нібито не збираються відводити війська на Донбасі.

Безглузду заяву видав ватажок "республіки" Денис Пушилін. Його слова цитують пропагандистські ресурси.

"Немає жодних сумнівів, що Зеленський має вказівку максимально загострювати напруженість на Донбасі. Тому, говорячи відверто, ймовірність того, що Україна найближчим часом все ж відведе свої війська, дуже мала", – видав Пушилін.

"У миротворчі заяви президента України ніхто не вірить на Донбасі", – висловився терорист.

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"Питання назріло": Пушилін заявив про радикальні заходи в "ДНР"

Пушилін накинувся на Україну через відведення військ

Пушилін накинувся на Україну через відведення військ

replyua.net

Ватажок "ДНР" також додав, що розведення сил і засобів уздовж всієї лінії зіткнення "дозволить Донбасу знизити до мінімуму кількість смертей і поранень військовослужбовців і мирних жителів, а також дасть можливість розпочати, нарешті, повноцінне відновлення зруйнованих будинків та інфраструктури і запуску підприємств у прифронтових районах".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що українська сторона веде переговори про три нові точки розведення військ на Донбасі.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ДНР Новини ДНР
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фил филька
фил филька
причем указание ему дают упоротые. почему он слушает меньшинство вот загадка.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Он ещё жив?это недароботка спецслужб.ведь корефаны заждались.
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