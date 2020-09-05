Пушилін наказав знищити позиції ЗСУ на Донбасі: назвав дату та місце удару

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ у лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.

Про це він повідомив в своєму телеграм-каналі, звинувативши ЗСУ в порушеннях домовленостей. Він звинувачував Україну в тому, що нібито були вириті траншеї, після укладення перемир'я 22 липня цього року.

"Офіційно заявляю, що відповідно до пункту "е" додаткових заходів мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведеним інженерним спорудам в районі населеного пункту Шуми", – висловився терорист.

За словами Пушиліна, він направить офіційне повідомлення про своє рішення в Тристоронню контактну групу.

"Докладні координати місця проведення операції будуть повідомлені українській стороні через (Спільний центр по контролю і координації режиму припинення вогню – Ред.) СЦКК. Закликаю українську сторону з 08:00 години 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі", – відмічено в загрозі терориста.

Також Пушилін додав, що звертається до СММ ОБСЄ з "проханням здійснити моніторинг даної операції в означений час".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Командуванні ООС відповіли на погрози Дениса Пушилін Денис Володимирович "знищити" позиції ЗСУ.