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Публікують відкрито: ЗСУ підловили терористів "Л/ДНР" на гучному фейку

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На Донбасі російська окупаційна адміністрація ОРДЛО масово поширює фейки про те, що ЗСУ нібито готують провокаційні обстріли своїх позицій і мирних населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба ООС, ситуація загострюється через майбутнє засідання тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, яке пройде 19 червня в Мінську.

"Водночас, готуючи обгрунтування для власних провокацій в рамках гібридних дій, російська окупаційна адміністрація ОРДЛО, усвідомлюючи наближення цієї важливої дати, розгорнула інформаційну кампанію спрямовану на дискредитацію підрозділів операції Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що терористи використовують для поширення фейків власні джерела масової пропаганди. Підкреслюється також, що за останній тиждень відбулася ескалація застосування ворогом видів озброєнь заборонених мінських угодами.

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"Зокрема, зафіксовано окремі випадки відкриття вогню з боку російських окупаційних військ із застосуванням артилерійських систем калібру 152 і 122 мм, а також мінометів калібру 120 мм і 82 мм передових позицій сил ООС", - повідомляють в штабі.

Відзначається, що всі випадки відображені в офіційних звітах СММ ОБСЄ і ретельно задокументовані українською стороною СЦКК. Як зазначено, терористи здійснювали цинічні обстріли мирних жителів і об'єктів цивільної інфраструктури по всій протяжності лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях.

воїни ВСУ

воїни ВСУ

Укрінформ

"Особливо кричущим випадком став обстріл з боку окупованого Донецька із застосуванням самохідних гаубиць 2С1 населеного пункту Мар'їнка, під час якого постраждали п'ятеро мирних жителів. Незважаючи на те, що ворог систематично і цинічно ігнорує будь-які домовленості і готовий до здійснення будь-яких дій, спрямованих на зрив засідання ТКГ, особовий склад ООС продовжує виконувати бойові завдання, дотримуючись прийнятих раніше зобов'язань в рамках Мінських домовленостей і не піддаючись на провокації з боку супротивника", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що прямі погрози з боку російських окупаційних військ будуть миттєво ліквідуватися із застосуванням засобів, які не суперечать раніше укладеним мирним угодам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня терористи "Л/ДНР" 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, з яких чотири – із застосуванням забороненої зброї.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООСНовини ЛНРДНР
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
В Донбасс прибыли украинские репортеры для постановочных съемок «обстрелов» со стороны ЛНР«В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады работают представители украинских СМИ: отмечены (представители телеканалов) «1+1», «ТСН», «5 канал», которые готовят серию репортажей по обвинению подразделений Народной милиции ЛНР в нарушении режима прекращения огня»,
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
В сети появилось видео «ползучего наступления» ВСУ в Донбассе «Особое внимание обращает на себя та часть ролика, на которой показано, как установивший флаг в груду камней украинский боец стремглав покидает место «боевого подвига». Очередная серия жабьих прыжков, что называется, засчитана. Ссылка на ютюб https://youtu.be/ghqJZlBmhqw
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Garmonov Aleksandr, Посмотрел. Оценил. Мужественный такой боец))) Настоящий окраинец))) Я бы не удивился если бы он с флагом вермахта был. Имели место прецеденты...
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Скандал: Муженко признался, что авиация ВСУ в 2014 году ликвидировала колонну «Донбасса» — Семенченко пообещал отомстить «Мы даже наблюдали такой пример, о котором никто не говорил – я первый раз его сегодня привожу. Когда батальон «Донбасс» выдвигался на штурм Попасной, эту колонну видели наши летчики. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее, но частично и военная техника. Вот летчики тогда нанесли удар, а потом мы долго разбирались, чья же это колонна.
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