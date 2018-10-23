Публічне приниження у школі Харкова: сплив кричущий нюанс про маму-кривдницю

У харківській школі №151 дівчинку Діану з 6-го класу публічно принизила одна з матерів учнів, яка за сумісництвом викладає в цьому ж закладі.

Про це повідомили у групі "Батьки SOS" у Facebook. Зазначається, що кривдниця таким чином "покарала" батьків дівчинки.

"Я знаю цю історію від подруги, у якої дочка навчається у цьому класі. Річ у тім, що цькування організувала мама з батьківської трійки, яка за сумісництвом і вчитель у цій самій школі. Це було "покарання" за те, що батьки не здають гроші у фонд школи", — написала Вероніка Аспідова.

У навчальному закладі OBOZREVATEL підтвердили, що одна з мам, яка була присутня під час інциденту, дійсно працює у школі за сумісництвом. Однак уточнити, чи вона образила дівчинку, відмовилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мама Діани розповіла подробиці цькування. За її словами, коли дочці відмовили у шматочку торта через те, що вони не здають побори на потреби школи, дівчинка розридалася і попросилася додому. У відповідь однокласники почали знімати її на відео.