Публічне побиття пенсіонера в Києві: націоналісти змусили кривдника вибачитися

Націоналісти прийшли додому до Беки Табакідзе, який в районі станції метро "Лісова" побив 60-річного військового пенсіонера, і змусили його публічно вибачитися.

Відео спілкування активістів з молодою людиною і його батьком оприлюднено на сторінці С14 в Facebooke.

"С14 прийшли до кривдника військового пенсіонера на Лісовій за вибаченнями. Табакідзе Беки і його родичі пообіцяли особисто спокутувати провину перед постраждалим", - йдеться в повідомленні організації.

При цьому батько молодої людини Різо Табакідзе щиро вибачився перед пенсіонером і його близькими, а також перед народом України.

Сам Бекі також попросив вибачення, але з-за спини матері, яка відкрила двері в квартиру.

"Вибачаюся за те, що я не мав його бити", - сказав він, додавши, що він законослухняний громадянин.

Табакідзе також запевнив, що так робити більше не буде.

Близько хлопця обіцяли спокутувати провину перед побитим пенсіонером. Націоналісти мають намір проконтролювати це.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня продавець-іноземець побив на ринку біля метро "Лісова" військового пенсіонера через зауваження. Патрульна поліція затримала молодого чоловіка.