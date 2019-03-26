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"ПТН-ПНХ! Слава Україні!" У Криму затримали журналіста, який розгромив окупантів

1.9тЧитати матеріал російською

У Криму затримали ялтинського журналіста Євгена Гайворонського, який закликав рятувати півострів від окупації.

Як повідомили "Крим.Реалії" знайомі на умовах анонімності, йому закидають наркотики.

"Він мені зателефонував декілька годин тому і дуже коротко сказав: у мене є один дзвінок, затримали, закидають наркотики. Я, природно, запитала, які саме. Він відповів: канабіоіди", – розповіла знайома Гайворонського.

Зазначимо, що останній пост журналіста у Facebook опублікований із фотографією і підписом "Ось так насправді виглядав Крим під рашкою. ПТН-ПНХ! Слава Україні!"

"ПТН-ПНХ! Слава Україні!" У Криму затримали журналіста, який розгромив окупантів

Євген Гайворонський, Facebook

Раніше севастопольський інформаційний сайт оголосив, що припинив співпрацю з ялтинським журналістом Євгеном Гайворонським після його "проукраїнських висловлювань" і коментарів, які "не відображають позицію редакції".

Євген Гайворонський

Євген Гайворонський

Євген Гайворонський, Facebook

6 березня російські силовики провели обшук у Гайворонського за місцем його проживання в Ялті. У нього вилучили документи, електронну техніку, телефон, комп'ютер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали, як Росія вбиває Крим: окупанти вирішили вирубати один із численних лісів на півострові.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Федоров Федор
Федоров Федор
Лицо - зеркало души.На его лице все написано.Тарч-утырок.Причем судя по запилу - не канабиоиды,а опиаты.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Дали позвонить...Не забавно???Животные а у вас дают право на один звонок???
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Судя по фото - тяжёлые наркотики.
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