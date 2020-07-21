Психолог про дії терориста в Луцьку: він може здатися, але люди в небезпеці

Максим Кривош, який захопив заручників в Луцьку, заздалегідь підготувався до цього і його дії не є спонтанними.

Таку думку для ТСН висловив психолог Юрій Калашников. Також він припустив, що чоловік вживав наркотики.

"Чоловік все це робить усвідомлено. Можливо, він і прийняв для хоробрості амфетамін. Але, ймовірно, він налаштований дуже серйозно. Наскільки я розумію, він заздалегідь готувався до цього. Це не спонтанний захоплення автобуса. Якщо у нього там немає вибухівки та він ось так грає, тоді виникає питання, чому він стріляв? Краще готуватися до того, що він буде доводити цю справу до кінця. І потрібно дізнатися, як він до цього готувався", – розповів він.

При цьому психолог додав, що можливо у Кривоша є якийсь план для відступу.

"Можливо, у нього є надія на відхід, якщо ось ці вимоги будуть модними, і його посадять на 2-3 роки. Якщо таких думок у нього немає, то він йде до кінця. Чому так, ми не дізнаємося, тому що у кого і де він проходив психічне обстеження поки не відомо. З цього мінімуму інформації, яка у нас є, можна лише дуже обережно до цього поставитися, бо заручники зараз у великій небезпеці", – пояснив Калашников.

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