"Педофілів — каструвати!" Українці вимагають зупинити полювання на дітей

Після жорстокого вбивства 11-річної Даші Лук'яненко на Одещині, в Україні активізувалася тема покарання для педофілів. Адже, на жаль, трагедія з дівчинкою – далеко не поодинокий випадок.

У Верховній Раді пропонують нарешті ухвалити закон про реєстр сексуальних злочинців, а українці закликають підписати петицію за хімічну кастрацію. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Представився лікарем і заманив на медогляд

Дашу Лук'яненко шукали шість днів, перш ніж з'ясувалося, що 22-річний знайомий її сім'ї Микола Тарасов убив дівчинку під час спроби зґвалтувати.

Поки українці тужили через трагедію з Дашею, в Малиновському районі Одеси 64-річний п'яний продавець кіоску поглумився над 13-річною дівчинкою, яка прийшла туди за покупками.

Даша із сестрою Instagram Даші Лук'яненко

Трохи раніше, на початку червня, в Херсонській області чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку свого знайомого, в якого жив. У Житомирській області в березні 59-річний житель гуртожитку затягнув до себе в кімнату 7-річну дівчинку і теж познущався над нею.

Буквально днями під Запоріжжям молода мама 1997 року народження повідомила, що її 7-річну доньку зґвалтував молодий співмешканець. Жінка перебувала в лікарні й дізналася про це тільки через два дні.

Микола Тарасов Facebook Кращі люди Одеси

У травні в поліцію Чернігівської області почала надходити інформація про те, що з'явився невідомий, який чіпляється до дітей на вулиці та пропонує їм пройти медогляд. У середу, 19 червня, цей чоловік заманив 10-річну дівчинку в непрацюючу школу, представившись лікарем. Змусив роздягнутися і розглядав її тіло. Педофіла затримали. Ним виявився 51-річний житель Чернігова, який вже не раз був засуджений за сексуальні злочини щодо дітей.

Цей страхітливий список можна ще довго продовжувати.

Дивіться відео за темою:

Також в Україні все частіше поліція затримує ґвалтівників, які використовують маленьких дітей і навіть немовлят для зйомок порно, яке потім продають через інтернет. Часто цим займаються навіть самі батьки.

Наприклад, днями в Запоріжжі був затриманий 23-річний чоловік, який ґвалтував свою 3-річну хрещеницю і все це знімав на камеру мобільного телефону, а потім продавав відео в мережі.

В Іванівці, де жила Даша, 21 червня оголосили траур

Вимагають реєстру і хімічної кастрації

На сайті Верховної Ради опублікована петиція – люди вимагають ухвалення законопроекту №6607, який передбачає створення напівзакритого реєстру осіб, які були засуджені за сексуальні злочини щодо дітей. Також – посилення відповідальності за подібні злочини. І добровільну хімічну кастрацію для тих, хто вчинив особливо тяжкі сексуальні злочини стосовно дітей. Цей документ уже охрестили "Законом Даші Лук'яненко".

Даша Instagram Даші Лук'яненко

Втім, законопроект про реєстр педофілів вже давно перебуває у Раді. Спочатку передбачалося, що реєстри будуть відкритими і доступними всім. Однак пізніше в проект внесли зміни, і тепер пропонують, щоб дані були доступні тільки правоохоронцям, Мін'юсту. За запитом від організацій, які працюють із дітьми, пропонують видавати довідки – чи помічена в сексуальних злочинах особа, яка має намір влаштуватися на роботу в дитячий заклад.

Закритим реєстр запропонували зробити, оскільки часто педофілами виявляються члени сім'ї. І в результаті приховувати подібний злочин доводиться вже всій рідні, щоб не було проблем у дитини. Крім цього, даними відкритого реєстру можуть скористатися з метою шантажу.

Чим можуть допомогти реєстри

У різних країнах по-різному підходять до ступеня доступності таких баз даних. У США, наприклад, такі реєстри відкриті, в них вказана вся біографія педофіла, адреса і список злочинів. Також додається його фото.

Крім того, людина, яка отримала термін за педофілію, зобов'язана все життя попереджати поліцію про зміну свого місця проживання та роботи. Такий закон в Америці ухвалили після того, як педофіл-сусід зґвалтував і вбив 7-річну Меган Канків. Закон навіть названий її ім'ям.

Меган Канків була вбита Джессі Тіммендекасом lehighvalleylive.com

У Польщі відкритими є дані про педофілів, які вчинили злочин стосовно дітей до 15 років. Там вказані їхні дані й розміщені фото. А інформація про злочинців, які ґвалтували підлітків від 15 до 18 років, – прихована, доступ до неї мають поліція, судді, прокурори, керівництво шкіл, садочків і дитячих таборів. Подібні бази даних існують у Канаді, Великобританії та Франції.

Правда, юристи сумніваються в ефективності подібного реєстру в Україні.

"Правоохоронці й так мають можливість отримати дані про людей, які вчинили злочин на сексуальному ґрунті. Навряд чи можна розраховувати на те, що така людина, побачивши свої дані в реєстрі, перестане скоювати злочин. Тому що насправді його проблема – в голові, реєстром цю хворобу не вилікувати. І знову ж таки, йдеться про поширення персональних даних, якими можуть скористатися і шантажисти. Думаю, що ефективніший спосіб – це примусове лікування таких людей і посилення покарання", – заявив OBOZREVATEL адвокат Андрій Вареник.

"Педофілів вилікувати неможливо"

Психіатр Анатолій Чуприков вказує, що педофілія – це психічний розлад, який є невиліковним. І пропонує застосовувати тільки хірургічну кастрацію.

"Ви повинні зрозуміти, що педофілію вилікувати неможливо. І хімічна кастрація тут не допоможе. Тому що ця ін'єкція діє тільки певний час, потім ця людина знову повертається до свого стану. І знову педофіла потрібно виловити, отримати його добровільну згоду на укол. Я підтримую досвід Чехії. Там застосовують хірургічну кастрацію. Це єдиний вихід, у людини вже різко падає сексуальний потяг і вона не є небезпечною", – пояснив OBOZREVATEL Чуприков.

Як розповідає психіатр, у Чехії діє закон, згідно з яким людям, котрі мають термін за злочин на сексуальному ґрунті, пропонують або добровільно пройти процедуру хірургічної кастрації, або сидіти в тюрмі до кінця життя.

"Половина з них погоджується на цю процедуру, а інша половина продовжує відбувати термін", – каже Чуприков.

Подібний закон діє і в Німеччині. У цих країнах злочини на сексуальному ґрунті реєструються рідше, ніж, наприклад, у Франції.

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