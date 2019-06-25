"Псих" і Чмир: у мережі показали ліквідованих терористів "Л/ДНР"

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані терористи "Л/ДНР" Віталій "Север" ("Псих") Замота і Олександр Чмир.

Про смерть першого повідомив у Twitter блогер Necro Mancer, опублікувавши фото зрадника. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Замота Віталій Вікторович "Север" (Слов'яногірськ, 02.02.85). Загинув 23.06.19", – написав він.

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Про смерть бойовика стало відомо з його сторінок у соціальних мережах. Так, убитий був родом із Донецької області і серед терористів його називали "Псих" або "Север".

Також з'ясувалося, що Замота в 2016 році був засуджений Слов'янським міськрайонним судом до 3 років позбавлення волі за ч. 3 ст. 185 КК, однак вирок виконаний не був.

Другого ліквідованого бойовика показав у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Бригада-200. 20.06.19. Чмир Олександр із м. Попасна", – поділився він.

Миротворець

Відомо, що терорист був нагороджений медаллю "ЛНР" і залишився в боях без лівої руки.

Миротворець

Миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися знімки двох убитих терористів, які воювали проти України на Донбасі в складі батальйону "Восток".

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