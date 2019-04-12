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Просто у ціль: офіцер ЗСУ показав влучний удар по терористах на Донбасі

2.1тЧитати матеріал російською

Українські військові на Донбасі знову знищили БМП противника у результаті адекватної відповіді на провокаційні обстріли.

Переможні кадри з потужними пострілами показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у мережі. "Бойова група К-2 зі складу 54-ї Окремої механізованої бригади постійно проводить заходи щодо утилізації надлишкової російської "гуманітарки" та "іхтамнетів", – прокоментував він.

За його інформацією, вогнем у відповідьбули ліквідовані двоє окупантів.

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Просто у ціль: офіцер ЗСУ показав влучний удар по терористах на Донбасі

"Вірте у воїнів! Вірте у ЗС України!" – закликав військовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 квітня під час обстрілів один український захисник загинув, восьмеро військовослужбовців отримали поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, дев'ятьох окупантів знищили, ще вісьмох – поранили.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Не хахлы вы точно дебилы
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Дививсь дививсь ніхуя не побачив обіцянного в назві…﻿ Анатолий Штирлиц Анатолий Штирлиц 1 час назад Зліва на відео стоїть замаскована БМП...пару снарядів лягло в окопи, потім один пряме влучання﻿ 6
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, замаскована БМП.!!!!???????? Это ответ Штирлица на коммент!!!!!)))))))) Да он- ИДИОТ!!!!!!!))))))))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель ..ты вначале сам просматривай фуфло а потом уж придумывай заголовки...К этому видео..можно было б такой заголовок...Любовники приехали потрахаться в лесок...но забавные ВСУшники решили их попугать
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