Просто у ціль: офіцер ЗСУ показав влучний удар по терористах на Донбасі

Українські військові на Донбасі знову знищили БМП противника у результаті адекватної відповіді на провокаційні обстріли.

Переможні кадри з потужними пострілами показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у мережі. "Бойова група К-2 зі складу 54-ї Окремої механізованої бригади постійно проводить заходи щодо утилізації надлишкової російської "гуманітарки" та "іхтамнетів", – прокоментував він.

За його інформацією, вогнем у відповідьбули ліквідовані двоє окупантів.

"Вірте у воїнів! Вірте у ЗС України!" – закликав військовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 квітня під час обстрілів один український захисник загинув, восьмеро військовослужбовців отримали поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, дев'ятьох окупантів знищили, ще вісьмох – поранили.

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