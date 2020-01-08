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8 січня • оновлено в 16:35
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Пряма війна проти України: експерт розповів про наслідки аварії Boeing

7.6т
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Якщо інформація про збитий літак Boeing 737 підтвердиться, то це означає акт прямої військової агресії проти України.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив керівник "Центру дослідження Африки" Олександр Мішин. За його словами, у такий спосіб сторона, що збила літак, де-факто вчинила акт війни.

"Не хочеться вірити у версію про рукотворне походження катастрофи. Втім, якщо буде виявлено, що атаку здійснили з ПЗРК і судно таки збили, то це акт війни проти України. Але це можуть бути не тільки іранці, а будь-хто інший. Тобто, якщо літак збили, то це прямий акт війни проти України, оскільки лайнер летів під її прапором", – підкреслив фахівець.

Місце збитого літака

Місце збитого літака

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Раніше ж повідомлялося, що український літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (всього 176 осіб), розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Іран оголосив причиною аварії загоряння двигуна. Водночас джерела OBOZREVATEL в МАУ не виключають, що літак могли випадково збити сили ППО Ірану.

  • На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед жертв – 11 українців. У мережі вже опублікували їхні імена.

  • Оперативний штаб із розслідування катастрофи очолив секретар РНБО Олексій Данілов. Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію, терміново перервавши візит у Оман. Він вилетів до Києва.

  • Нинішня авіакатастрофа з українським літаком – найбільша за всю історію незалежної України. Востаннє аварія такого масштабу трапилася 17 грудня 1997 року. Тоді під Салоніками загинули всі 66 пасажирів і 8 членів екіпажу українського літака.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Тег
війна
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Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
На очереди ядерные реакторы с бодяжными ТВЭЛами. И никому до этого дела нет.
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2
1
Эйр Джейн
Эйр Джейн
Особенно насмешил текст, что зелень прервало свой визит в Оман. Да не визит, а чередной отпуск, уже кажется 8-й по счету.
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3
1
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"означает акт прямой военной агрессии против Украины." Интересно, Украина объявит АТО США?
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