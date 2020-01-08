Пряма війна проти України: експерт розповів про наслідки аварії Boeing

Якщо інформація про збитий літак Boeing 737 підтвердиться, то це означає акт прямої військової агресії проти України.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив керівник "Центру дослідження Африки" Олександр Мішин. За його словами, у такий спосіб сторона, що збила літак, де-факто вчинила акт війни.

"Не хочеться вірити у версію про рукотворне походження катастрофи. Втім, якщо буде виявлено, що атаку здійснили з ПЗРК і судно таки збили, то це акт війни проти України. Але це можуть бути не тільки іранці, а будь-хто інший. Тобто, якщо літак збили, то це прямий акт війни проти України, оскільки лайнер летів під її прапором", – підкреслив фахівець.

Місце збитого літака

Раніше ж повідомлялося, що український літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (всього 176 осіб), розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Іран оголосив причиною аварії загоряння двигуна. Водночас джерела OBOZREVATEL в МАУ не виключають, що літак могли випадково збити сили ППО Ірану.

На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед жертв – 11 українців. У мережі вже опублікували їхні імена.

Оперативний штаб із розслідування катастрофи очолив секретар РНБО Олексій Данілов. Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію, терміново перервавши візит у Оман. Він вилетів до Києва.

Нинішня авіакатастрофа з українським літаком – найбільша за всю історію незалежної України. Востаннє аварія такого масштабу трапилася 17 грудня 1997 року. Тоді під Салоніками загинули всі 66 пасажирів і 8 членів екіпажу українського літака.

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