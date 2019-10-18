Прозора корупція: як родичі Нефьодова заробляють на контрабанді

"Реформаторська" репутація у Facebook аж ніяк не завжди свідчить про чесність і професійність людини. В Україні, на жаль, досить часто надії тисяч людей руйнуються в одну мить, коли, діставшись до влади, нові чиновники продовжують старі схеми.

Аналогічна ситуація відбувається і з нинішнім головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим, який раніше був відомий як творець тендерної системи ProZorro.

Забігаючи наперед. Якщо допустити, що Нефьодов не знав, що його родичі нелегально возять у "євробляхах" тонни брендового одягу, то чи здатен він боротися з великими схемами, якщо не в змозі приборкати навіть свою рідню?

У своєму розслідуванні, опублікованному на платформі telegra.ph, журналіст Євгеній Плінський, публікує графічну схему зв'язків в цій історії.

ЩО ТРАПИЛОСЯ?

10 жовтня приблизно о першій годині ночі до пункту пропуску "Краковець", що з боку Польщі, заїхали два автовози, на яких сумарно було приблизно п'ятнадцять автомобілів з європейською та американською реєстрацією. "Євробляхи"

Автомобілі ввозила компанія "МОТОЛАЙК" ЄДРПОУ 38696418 і зі слів водіїв автовозів, ніяких товарів, що підлягають декларуванню, крім самих авто, вони не перевозили.

Інспектор митниці Андрій Овчинников після проведення огляду автомобілів в салонах і багажниках виявив цілий скарб.

У кожній авто, прямо на сидіннях і в багажниках були мішки, забиті новим одягом європейських брендів і харчовими добавками американського виробництва.

На підставі цього огляду 12 жовтня були складені протоколи про порушення митних правил.

Згідно протоколів в автомобілях незаконно перевозилося:

1) 1958 упаковок вітамінів і харчових добавок виробництва Puritan 's Pride загальною вагою 270 кг.

Ринкова вартість не менше 700 тисяч грн.

2) 2158 одиниць товару італійського брендового одягу TERRANOVA і prettylittlething вагою 472 кг.

3) 508 одиниць італійського брендового одягу TERRANOVA і prettylittlething вагою 140 кг.

В цілому було виявлено близько тонни нелегально ввезеного товару, кінцева вартість якого явно перевищує пару мільйонів гривень.

Всі сторінки протоколів за посиланням.

ЩО ТАКЕ "МОТОЛАЙК" І ЧИЇХ ВІН БУДЕ.

Імпортером б/у авто і власне перевізником в них "товарної контрабанди" є ПП "Мотолайк" ЄДРПОУ 38696418.

Щомісяця ця компанія ввозить в Україну 150 -180 б/у автомобілів з ЄС і США. Вона досить великий імпортер авто, ну а в них, як виявилося, перевозить тонни незадекларованих товарів.

В цілому, при такій кількості авто, за місяць вони перевозять в них від однієї до двох повних фур нелегальних вантажів. Дуже прибуткова тема.

"Мотолайк" - компанія системна, і в цій схемі не випадкова. Хоча і є всього лише "прокладкою".

Офіційно володіє "Мотолайком" якась Оксана Тхір. Правда, по фото вона не дуже схожа на любителя битих авто.

Очевидно, що компанія на ній тільки числиться. Але чия ж вона тоді і хто за нею стоїть?

За збігом у Львові є людина з таким же прізвищем - Любомир Тхір. Він досить відомий в колах ДФС.

Любомир Іванович - ексначальник відділу оперативного управління ГУ ДФС Львівської області, а нині власник трьох охоронних компаній: ТОВ "Львівська варта", ТОВ "Охорона альянс "Сворд" і ТОВ "Дедуктивний компанія "Мока".

Співвласницею його охоронного бізнесу є його ж дружина Мар'яна Тхір, яка до осені 2018 так само працювала в ГУ ДФС Львівської області на посаді оперативного співробітника. Сім'я фіскалів оперативників. Так буває.

До речі, мої колеги "НАШІ ГРОШІ" робили розслідування про те, де Тхір взяв мільйони гривень на відкриття своїх охоронних фірм.

Який саме спорідненої зв'язком з Любомиром Тхіром пов'язана власниця "Мотолайка" Оксана Тхір поки не відомо, але те, що Любомир Іванович до "Мотолайку" має пряме відношення – факт. І це дуже важливо в нашому розслідуванні.

Запам'ятаємо його прізвище і йдемо далі. Якщо ввести в гугл номер телефону ПП "МОТОЛАЙК" +38 (067) 192-38-59 то пошуковик призведе нас не тільки до неї, але і видасть сторінку іншої компанії ТОВ "Любе авто" і її сайт. Інформацію вже підчищають, але скріни не горять, а кеш гугла тим більше.)

А це означає, що якщо на одному номері телефону ведуть діяльність дві компанії, то у них швидше за все один бенефіціар.

ТАЄМНИЙ БЕНЕФІЦІАР "МОТОЛАЙКА" І "ЛЮБЕ АВТО".

"Любі авто" цілком легально займається імпортом, продажем і розмитненням авто з ЄС і США вихваляючись провідною позицією в країні з обсягом продажів близько 200 авто/міс. Компанія серйозна.

Її директор і власник Дулік Андрій Богданович в минулому співробітник оперативного управління ГУ ДФС Львівської області з питань кримінальних правопорушень на митниці, а нині мега успішний продавець "евроблях".

Любомир Тхіра і Андрій Дулік працювали разом в оперативному відділі УКРІНФОРМ.

Саме Любомир Тхір і втягнув Андрія Дуліка в "бізнес" з продажу авто "Любе авто" в ролі зіцголови Фунта з маленькою часткою від бізнесу.

Бенефіціаром же всієї схеми бізнесу з ввезення авто, продажу та основне - перевезення в них контрабанди, є головний на сьогодні дивиться за обналу по всій Львівській області Василь Костюк.

Саме Костюк інвестував гроші і в "Мотолайк", і в "Любе Авто" під прикриттям "фунта" Дуліка через Любомира Тхір.

Саме через Костюка останні роки проходять головні потоки по скрутками ПДВ, обналу і робота всіх Львівських конвертаційних центрів.

Костюк – головний тіньової податківець Львівщини.

У нього десятки тіньових бізнесів і митних компаній, а Любомир Тхір в бізнесі-імперії Костюка – головна людина з безпеки, якою він займається через три своїх охоронних компанії: ТОВ "Львівська варта", ТОВ "Охорона альянс" Сворд "і ТОВ" дедуктивний компанія "Мока".

За гроші і в інтересах Костюка Тхір ці охоронні фірми і відкривав.

Це і буде відповіддю на загадку, яку намагалися розгадати мої колеги з "НАШІ ГРОШІ" про те, звідки у Тхір мільйони на охоронні фірми. Від Костюка.

Завдяки досить близьких стосунків він вхожий до нового Главі Податкової Сергію Верланову і підказує йому "правильні" і "потрібні" рішення як за розпорядженнями, так і по кадрам.

Як з'ясувалося недавно, саме Костюк лобіював призначення зі Львова до Києва скандального Ореста Вітика. Призначення, якого після моїх публікацій Верланов призупинив.

Якщо не читали, ось посилання.

А ДО ЧОГО ТУТ НЕФЬОДОВ І ЙОГО РОДИЧІ?

А справа в тому, що дружина зіцбенфіціара "Любе Авто" і куратора роботи "Мотолайк" Андрія Дуліка – Юлія Калмикова – рідна сестра дружини Максима Нефьодова.

Дулік і Нефьодов – свояки, які досить близько спілкуються, в тому числі і в питанні роботи бізнесу "Любе Авто", якому Нефьодов надає посильну підтримку.

Сьогодні, як один з найбільших імпортерів і продавців "евроблях" в Україні, "Любе Авто" будує поруч зі стадіоном "Львів Арена" свій власний АвтоХаб, який повинен стати мало не головним майданчиком по розмитненню "евроблях".

Але в Україні відкрити АвтоХаб без "підтримки" митниці – нереально. Побудувати ти можеш що завгодно, але щоб митниця відкрила там свій пост - треба постаратися.

Саме тому Дулік і звернувся до Нефьодова за допомогою і отримав її.

МОЖЕ НЕФЬОДОВ ПРО СХЕМУ НІЧОГО НЕ ЗНАЄ?

Нефьодов близько спілкується не тільки з свояком Дуліком, але і з Главою податкової Верлановим. Вони навіть бігають разом.

Чи міг Нефьодов не знати про те, хто такий Василь Костюк і ким він є для Верланова? Навряд чи.

Чи міг Нефьодов не знати, що саме в інтересах Костюка працює свояк Дулік і "його" компанія "Любе Авто"?

Не міг. Як і те, що під прикриттям ввезення авто возять дорогі товари.

Те, що "МОТОЛАЙК" і "ЛЮБЕ АВТО" - це одна компанія і що це бізнес конвертаторів Костюка на Львівській митниці і податкової знають всі. Уточнював спеціально.

І все на митних постах знають, що заглядати в салони і багажники перевезених "МОТОЛАЙКОМ" авто для "ЛЮБЕ АВТО" не варто.

Тому, коли "МОТОЛАЙК" возить по 150-180 авто на місяць, їх тихо пропускають, діловито відвертаючись.

Нефьодов 100% в курсі цієї схеми і все в курсі що він в курсі.

А ЧОМУ ТОДІ 10 ЖОВТНЯ ЗАТРИМАЛИ ДВА АВТОВОЗА "МОТОЛАЙКА"?

Коли силовики з'явилися на пункті пропуску "Краковець", то митники розгубилися. За чию душу, по яку схему вони прибули ніхто не розумів. Припустили, що саме по "МОТОЛАЙКУ", так як всі знали, що тема їх авто "каламутна".

Тому на свій страх і ризик на митниці було вирішено два цих автовозу "грюкнути" на випередження, що і було доручено інспектору Андрію Овчіннікову.

Нефьодова про затримання вантажу свояка Дуліка доповіли відразу, але рішення було прийнято геніальне. Зачаїтися і скандал пересидіти.

В.о. Начальника Львівської митниці Сафонов навіть пішов у відпустку.) Думаю що це збіг.)

Коли 15 жовтня, о 11.38 я написав анонс цього розслідування в ТГ, почався рух.

Рівно через годину о 12.50 Максим Нефьодов видав пост про те, що 10 числа на Краковці затримали автовози з товарною контрабандою.

Сумніви в щирості Глави митниці висловив навіть екс-начальник Львівської митниці Левко Прокіпчук, тонко потролів Нефьодова:

Ну в загальному ситуація виглядає абсурдною.

Глава митниці Нефьодов після випадкового удару митниці по контрабандної схеми головного конвертаторів області Костюка, яку обслуговує його родич, спершу затаївся, потім намагався перехопити ініціативу, а тепер просто включає "дурня", вдаючи, що навіть не знає хто і що там віз.

І ЩО ДАЛІ?

Що буде з вантажем і машинами мені не настільки важливо. Швидше за все, якимось рішенням суду все повернуть "правильним" людям. Важливо інше.

Ситуація навколо цієї схеми і реакція на неї Глави митниці дуже показова в розрізі реального бажання і можливості Нефьодова щось міняти на митниці і з чимось боротися.

Перший же реальний заміс за участю наближених до нього людей і сильних гравців контрабандного світу показав його обличчя і, вибачте, відсутність "яєць".

Одними Ай-Ті аудитами і отсіжіваніе в кабінетах схеми не побороти. Потрібно виходити "на вулицю" і вести кулачний бій проти схемщиків, які будуть тобі протистояти. А чи готовий він до цього?

З наближенням 100 днів його роботи Главою митниці можна сміливо відповісти. Ні.

Як не крути, а після цього випадку питання доцільності перебування Нефьодова на посаді Глави митниці варто обговорити. На найвищому рівні.

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