Провокація Нацкорпусу в Черкасах: у Порошенка назвали винуватців

У партії Блок Петра Порошенка заявили, що за провокацією Національного корпусу 9 березня в Черкасах через корупційний скандал в оборонці України стоять російські реваншисти і олігархи-втікачі.
Ймовірних винуватців назвали в прес-службі БПП. Відзначається, що протест під час виступу президента України Петра Порошенка – чергова спроба занурити Україну в хаос.
"За подібними акціями стояли і стоять проросійські реваншисти і олігархи-втікачі. Весь час від початку російської агресії проти нашої держави ми стверджуємо право України бути вільною і незалежною. Саме тому ні в кого не вийде запалити або зламати Україну зсередини. Всіх, хто хоче на догоду своїм амбіціям спровокувати насильство і залити наші вулиці кров'ю українців, повинні зупинити рішучі дії правоохоронних органів", – сказано в заяві.
Нацкорпус у Черкасах
ТСН
Інформатор
У БПП також запевнили, що мета "російської машини пропаганди" – повалення демократичної проєвропейської влади.
"Ми вимагаємо покарати учасників нападу на поліцейських у Києві і на мирному зібранні громадян у Черкасах і зупинити провокації, які вчиняються проти нашої державності", – закликали в заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Він також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".