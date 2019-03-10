Провокація Нацкорпусу в Черкасах: у Порошенка назвали винуватців

У партії Блок Петра Порошенка заявили, що за провокацією Національного корпусу 9 березня в Черкасах через корупційний скандал в оборонці України стоять російські реваншисти і олігархи-втікачі.

Ймовірних винуватців назвали в прес-службі БПП. Відзначається, що протест під час виступу президента України Петра Порошенка – чергова спроба занурити Україну в хаос.

"За подібними акціями стояли і стоять проросійські реваншисти і олігархи-втікачі. Весь час від початку російської агресії проти нашої держави ми стверджуємо право України бути вільною і незалежною. Саме тому ні в кого не вийде запалити або зламати Україну зсередини. Всіх, хто хоче на догоду своїм амбіціям спровокувати насильство і залити наші вулиці кров'ю українців, повинні зупинити рішучі дії правоохоронних органів", – сказано в заяві.

Нацкорпус у Черкасах ТСН

Інформатор

У БПП також запевнили, що мета "російської машини пропаганди" – повалення демократичної проєвропейської влади.

"Ми вимагаємо покарати учасників нападу на поліцейських у Києві і на мирному зібранні громадян у Черкасах і зупинити провокації, які вчиняються проти нашої державності", – закликали в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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