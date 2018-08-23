Провокацій не уникнути: військовий експерт дав прогноз на День Незалежності

Багато хто впевнений, що Росія планує в Україні різні провокації на святкуванні Дня Незалежності. І дійсно, з огляду на багатий досвід російських спецслужб, Києву варто побоюватися терактів.

Про це у ефірі ObozTV заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, здійснюючи терористичні акти у Європі і навіть самій Москві, ФСБ і ГРУ добре відпрацювали подібні сценарії.

"Але я сподіваюся, що наші спецслужби недарма отримують зарплату і вони дадуть нам провести свято спокійно і без ексцесів", - додав Жданов.

Стосовно інших методів Кремля, експерт упевнений: нещодавнє загострення в зоні проведення ООС на Донбасі - це явне посилення російського тиску напередодні такого значного для України свята.

"Плюс ці постійні перекриття акваторії зокрема Чорного моря, проблеми в Азовському морі - Росія тиснутиме на нас з усіх боків. Особливо в такі важливі для нас політичні свята", - запевнив він.

На думку Жданова, для РФ 24 серпня - це найкращий момент, щоб постаратися дискредитувати Україну як державу.

"Якщо президент РФ вважає, що такої країни як Україна не існує, то зрозуміло, що він зробить все для того, аби втілити свої слова у життя", - резюмував експерт.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві тим часом підготовка до святкування Дня Незалежності йде повним ходом.

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