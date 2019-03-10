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Провокації в Черкасах: затримано голову "Нацкорпусу"

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У Черкасах правоохоронці затримали двох організаторів сутичок із співробітниками поліції.

Їм можуть пред'явити підозру, повідомила прес-служба обласного управління Національної поліції.

"10 березня, у рамках розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. – Ред.) і ч. 4 ст. 296 (Хуліганство. – Ред.) Кримінального кодексу України, за фактом подій на площі Дружби народів у Черкасах, – затримали двох найбільш активних осіб, підозрюваних в організації громадян для здійснення хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції, які забезпечували охорону громадського порядку", – йдеться в повідомленні.

У поліції імена затриманих не назвали.

За даними представника Нацкорпуса Костянтина Мірошниченка, були затримані голова місцевого осередку "Національного корпусу" Дмитро Кухарчук та член організації Євген Свиридов (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Дмитра Кухарчука, Женю Свиридова та інших активістів "Національного корпусу" затримали після вчорашньої акції. Прийняли жорстко, розбили автомобілі, зараз проводять обшуки без свідків", – зазначив він.

Дмитро Кухарчук

Дмитро Кухарчук

Громадське

Провокації в Черкасах: затримано голову "Нацкорпусу"

Інформацію підтвердили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України, уточнивши, що активістів затримали в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 345 (погроза та насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

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"За фактом подій на площі Дружби народів в Черкасах затримали двох найбільш активних осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції, які забезпечували охорону громадського порядку", – пояснили у відомстві.

Дмитро Кухарчук

Дмитро Кухарчук

Facebook

Уточнюється, що правоохоронні органи проводять слідчі дії і вирішують питання про оголошення підозри. В "Нацкорпусі" також заявили, що затримання проходило "зі зброєю, без оголошення звинувачень і з силою". "Сприймаємо, як початок політичних репресій", - йдеться в повідомленні.

Провокації в Черкасах: затримано голову "Нацкорпусу"

Нагадаємо, що представники Нацкорпусу намагалися прорватися до сцени, де виступав президент Петро Порошенко, і провокувати бійку.

У партії Блок Петра Порошенка заявили, що за провокацією стоять російські реваншисти і олігархи. 10 березня Кухарчука внесли до бази злочинців "Миротворець".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаЧеркаси
Теги
Нацкорпускримінал
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Невідомі люди, що називають себе «Національні дружини», вдягнуті в однострої, що нагадують однострої Беркута та йдуть під невідомим прапором, незрозумілої форми та кольору. Цей прапор однозначно не є українським прапором і стилізацією нагадує символіку російських націоналістичних організацій. Хто є керівниками «Нац.дружин», чому вони приховують свої джерела фінансування від українського народу, від імені якого виступають? До НД мають відношення люди, пов’язані з організаціями російських націоналістів .Наскільки тісними є ці зв’язки? Всі ці питання залишаються без відповідей. Та й взагалі, будь-яка україномовна людина, почувши слово «дружина» уявляє собі досить конкретне поняття. На сайті нацдружин багато коментарів на підтримку НД пишуть московським діалектом. Виникає питання: якої нації ці «національні дружини»? Останнім часом в акціях нацдружин масово використовуються підлітки, неповнолітні. Ними легко управляти. Вони піддаються на будь-які деструктивні ідеї. Їх можна послати на будь-яку брудну справу. В разі протистоянь жертва-неповнолітній це великий резонанс. Ну і кримінальна відповідальність для них менша, можуть робити що завгодно. Кремлівські вуха стирчать з цього всього.
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Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
Видите кацапня какие чистьІе подьездьІ и какая чистота. Єто не ваш сортир на полмира, заваленньІй мусорками.А остальное не вашего " ума" дело.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Подвешать шавку за яйки,пусть народ продохящий каждый раз за бороду тянет вниз. После - запустить в автобус полный полиции (стол,смотри,какие борзые за коврижки толпой из автобуса орать). Проплаченное быдло,сливающееся страну.
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