Провокації в Черкасах: затримано голову "Нацкорпусу"

У Черкасах правоохоронці затримали двох організаторів сутичок із співробітниками поліції.

Їм можуть пред'явити підозру, повідомила прес-служба обласного управління Національної поліції.

"10 березня, у рамках розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. – Ред.) і ч. 4 ст. 296 (Хуліганство. – Ред.) Кримінального кодексу України, за фактом подій на площі Дружби народів у Черкасах, – затримали двох найбільш активних осіб, підозрюваних в організації громадян для здійснення хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції, які забезпечували охорону громадського порядку", – йдеться в повідомленні.

У поліції імена затриманих не назвали.

За даними представника Нацкорпуса Костянтина Мірошниченка, були затримані голова місцевого осередку "Національного корпусу" Дмитро Кухарчук та член організації Євген Свиридов (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Дмитра Кухарчука, Женю Свиридова та інших активістів "Національного корпусу" затримали після вчорашньої акції. Прийняли жорстко, розбили автомобілі, зараз проводять обшуки без свідків", – зазначив він.

Дмитро Кухарчук Громадське

Інформацію підтвердили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України, уточнивши, що активістів затримали в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 345 (погроза та насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

"За фактом подій на площі Дружби народів в Черкасах затримали двох найбільш активних осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції, які забезпечували охорону громадського порядку", – пояснили у відомстві.

Дмитро Кухарчук Facebook

Уточнюється, що правоохоронні органи проводять слідчі дії і вирішують питання про оголошення підозри. В "Нацкорпусі" також заявили, що затримання проходило "зі зброєю, без оголошення звинувачень і з силою". "Сприймаємо, як початок політичних репресій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що представники Нацкорпусу намагалися прорватися до сцени, де виступав президент Петро Порошенко, і провокувати бійку.

У партії Блок Петра Порошенка заявили, що за провокацією стоять російські реваншисти і олігархи. 10 березня Кухарчука внесли до бази злочинців "Миротворець".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!