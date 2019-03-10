Провокації в Черкасах: одіозний мер різко заступився за Нацкорпус

Одіозний мер Черкас Анатолій Бондаренко спробував виправдати зіткнення Нацкорпуса та поліцейських під час протестних акцій 9 березня.

Чиновник прокоментував події в Черкасах і Києві на своїй сторінці у Facebook. Він вказав на те, що активісти влаштували мітинги у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України.

"Хто б не приїжджав на зустріч із черкащанами з кандидатів у президенти — Тимошенко, Зеленський, Порошенко — нема чого бігати від людей. Так, вони б поставили незручні запитання, але кого боятися? Народу?" — написав мер.

Зіткнення в Києві pravda.com.ua

"Історія з розкраданням армії взагалі жахлива. На мою думку, президент повинен жорстко реагувати на такі кричущі факти і пояснювати суспільству ситуацію, а не бігати від незручних запитань", — продовжив він.

Бондаренко висловив думку про те, що "правоохоронці поводяться неадекватно". "Відчувається, що хтось зверху "дав команду", — заявив він.

Як стверджує український мер, через це поліцейські "поспішають і мало не всім відділенням проводять обшуки в квартирах людей".

Він також підкреслив, що депутати міської ради та виконавчого комітету не залишать ситуацію без відповідної реакції.

Потерпілий правоохоронець у Черкасах

Анатолій Бондаренко Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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