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Провокації в Черкасах: одіозний мер різко заступився за Нацкорпус

2.8тЧитати матеріал російською

Одіозний мер Черкас Анатолій Бондаренко спробував виправдати зіткнення Нацкорпуса та поліцейських під час протестних акцій 9 березня.

Чиновник прокоментував події в Черкасах і Києві на своїй сторінці у Facebook. Він вказав на те, що активісти влаштували мітинги у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України.

"Хто б не приїжджав на зустріч із черкащанами з кандидатів у президенти — Тимошенко, Зеленський, Порошенко — нема чого бігати від людей. Так, вони б поставили незручні запитання, але кого боятися? Народу?" — написав мер.

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pravda.com.ua

"Історія з розкраданням армії взагалі жахлива. На мою думку, президент повинен жорстко реагувати на такі кричущі факти і пояснювати суспільству ситуацію, а не бігати від незручних запитань", — продовжив він.

Бондаренко висловив думку про те, що "правоохоронці поводяться неадекватно". "Відчувається, що хтось зверху "дав команду", — заявив він.

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Як стверджує український мер, через це поліцейські "поспішають і мало не всім відділенням проводять обшуки в квартирах людей".

Він також підкреслив, що депутати міської ради та виконавчого комітету не залишать ситуацію без відповідної реакції.

Потерпілий правоохоронець у Черкасах

Потерпілий правоохоронець у Черкасах

Анатолій Бондаренко

Анатолій Бондаренко

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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ну звичайно ж. Йулін мер топить за кремлівський нацкорпус. Що тут дивного? Адже працюють на одного хазяїна. В кремлі зрозуміли, що Йулін рейтинг близький до нуля. Тому і вирішили просто зірвати вибори, використовуючи російськомовних "націоналістов" Бєліцкого (це його справжнє прізвище).
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