Провокації в Черкасах: одіозний мер різко заступився за Нацкорпус

Одіозний мер Черкас Анатолій Бондаренко спробував виправдати зіткнення Нацкорпуса та поліцейських під час протестних акцій 9 березня.
Чиновник прокоментував події в Черкасах і Києві на своїй сторінці у Facebook. Він вказав на те, що активісти влаштували мітинги у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України.
"Хто б не приїжджав на зустріч із черкащанами з кандидатів у президенти — Тимошенко, Зеленський, Порошенко — нема чого бігати від людей. Так, вони б поставили незручні запитання, але кого боятися? Народу?" — написав мер.
Зіткнення в Києві
pravda.com.ua
"Історія з розкраданням армії взагалі жахлива. На мою думку, президент повинен жорстко реагувати на такі кричущі факти і пояснювати суспільству ситуацію, а не бігати від незручних запитань", — продовжив він.
Бондаренко висловив думку про те, що "правоохоронці поводяться неадекватно". "Відчувається, що хтось зверху "дав команду", — заявив він.
Як стверджує український мер, через це поліцейські "поспішають і мало не всім відділенням проводять обшуки в квартирах людей".
Він також підкреслив, що депутати міської ради та виконавчого комітету не залишать ситуацію без відповідної реакції.
Потерпілий правоохоронець у Черкасах
Анатолій Бондаренко
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Він також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії.
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