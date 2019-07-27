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"Проводжав дівчину додому": на Черкащині жорстоко побили 17-річного хлопця, він у важкому стані

1.6т Читати матеріал російською

У Черкаському місті Сміла невідомі жорстоко побили 17-річного хлопця. У нього зламані дві руки і пошкоджена щелепа.

Як сказано в сюжеті місцевого телеканалу ВІККА, потерпілого Богдана знайшли знайомі дівчата між гаражів, недалеко від його будинку.

Він проводжав свою дівчину додому, після ж цього на нього напали невідомі і сильно побили. У хлопця поламані дві руки, серйозний перелом щелепи, втрата крові, а також часткова амнезія. Він не пам'ятає, хто і коли його побив.

Потерпілий Богдан

Потерпілий Богдан

Через важкі травми хлопця перевели в обласну лікарню Черкас, четвертий день в палаті чергують лікарі та його матір. Як розповідає завідувач ортопедично-травматичного відділення Микола Запорожець, били Богдана досить професійно.

"Травмуюча сила була значною. При цьому на самому обличчі видимих ознак пошкоджень м'яких тканин у нього немає", — пояснив Запорожець.

За словами лікарів, хлопцю буде необхідно продовжити лікування в столиці. Воно займе близько року. Поліція вже почала розслідування, правда, ніяких подробиць журналістам поки не повідомила.

Приват Банк: 5168 7573 6516 8774

Одержувач: Ігор Тимошенко - батько Богдана

Контактний номер: 097 250 9273

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирській області жорстоко побили учасника АТО. Нападник заявив, що "російських військ на Донбасі немає", а потім з кулаками накинувся на воїна.

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