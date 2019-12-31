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31 грудня • оновлено в 23:22
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"Проводжає рік свині гідно": у Криму трапилася нова НП

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В окупованому Росією Криму напередодні Нового року відключили водопостачання та електрику.

Як повідомляє в Twitter блогер "Кримський бандерівець", НП трапилася в смт Заозерне біля Євпаторії.

"Крим "проводжає рік свині гідно", – відмічено в повідомленні.

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У мережі був опублікований скріншот з форуму, де кримчани скаржилися, що у них зникло світло і вода перед самим Новим роком.

"Яке може бути святковий настрій, коли з учорашнього вечора немає води", "За лінією немає електрики. Адміністрація і РЕМ телефон не піднімають. Відмінна підготовка при свічках", – писали в мережі.

"Проводжає рік свині гідно": у Криму трапилася нова НП

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в захопленому Росією українському Криму трапиался нова НП. Море біля берегів Керчі затягнуло плівкою з нафтопродуктів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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