"Провіз на капоті сотню метрів": топфіскал влаштував смертельну ДТП на Закарпатті

У Закарпатській області один із керівників регіональної Державної фіскальної служби влаштував смертельну аварію.

Справою вже зайнялося Державне бюро розслідувань. OBOZREVATEL дізнавався подробиці.

ДТП трапилася увечері 23 липня на трасі біля села Ракошино (щоб подивитися відео, проскрольте донизу).

Позашляховик Volkswagen Touareg, яким керував чиновник, на смерть збив 22-річного Юрія Дідо – працівника служби ремонту автодоріг. Молода людина – житель с. Страбичово Мукачівського району. У нього залишилися мати і дві сестри, одній із яких 14 років.

Розбитий позашляховик, яким керував чиновник ДФС

Обставини події поки не розголошують ні поліція, ні ДБР. За даними ГУНП у Закарпатській області, на момент ДТП водій був тверезий. Після аварії його доставили в реанімацію.

За даними журналіста Віталія Глаголи, автомобілем керував Олександр Гопа – перший заступник начальника головного управління ДФС Закарпаття. Він зазначив, що чоловік також отримав травми, водночас з авто вийшов сам.

"Удар був дуже сильний і швидкість перевищена 100%. Це за словами поліцейських, які були на місці", – додав він.

За даними журналіста, авто керував перший заступник начальника ГУ ДФС Закарпаття Олександр Гопа

У декларації Олександра Гопи вказано автомобіль Volkswagen Touareg Електронні декларації

Про те, що водій мчав на високій швидкості, кажуть і очевидці ДТП. "96 метрів провіз загиблого на капоті, швидкість, кажуть, 200 км/год була", – написав у Facebook Олександр Боднар.

Інша очевидець аварії Інна Конар написала, що на момент проведення ремонтних робіт на ділянці не було регулювальників, а відповідні знаки про роботи були погано видно через автомобілі.

"Працівник дорожньої служби (який загинув. – Авт.) показував, саме показував, а не регулював, коли якій стороні їхати. Не знаю, як там можна було гнати. Величезний затор по обидва боки. Авто повзли в прямому сенсі", – зазначила вона.

Що стало причиною ДТП скоро дізнаємося. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

ДТП трапилася на трасі біля с. Ракошино Мукачівського р-ну Закарпаття Google. Maps

Місце події Mukachevo.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області п'яний водій збив 17-річного хлопця і зник. Юнак загинув на місці.

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