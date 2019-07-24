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"Провіз на капоті сотню метрів": топфіскал влаштував смертельну ДТП на Закарпатті

9.8т Читати матеріал російською

У Закарпатській області один із керівників регіональної Державної фіскальної служби влаштував смертельну аварію.

Справою вже зайнялося Державне бюро розслідувань. OBOZREVATEL дізнавався подробиці.

ДТП трапилася увечері 23 липня на трасі біля села Ракошино (щоб подивитися відео, проскрольте донизу).

Позашляховик Volkswagen Touareg, яким керував чиновник, на смерть збив 22-річного Юрія Дідо – працівника служби ремонту автодоріг. Молода людина – житель с. Страбичово Мукачівського району. У нього залишилися мати і дві сестри, одній із яких 14 років.

Розбитий позашляховик, яким керував чиновник ДФС

Розбитий позашляховик, яким керував чиновник ДФС

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Обставини події поки не розголошують ні поліція, ні ДБР. За даними ГУНП у Закарпатській області, на момент ДТП водій був тверезий. Після аварії його доставили в реанімацію.

За даними журналіста Віталія Глаголи, автомобілем керував Олександр Гопа – перший заступник начальника головного управління ДФС Закарпаття. Він зазначив, що чоловік також отримав травми, водночас з авто вийшов сам.

"Удар був дуже сильний і швидкість перевищена 100%. Це за словами поліцейських, які були на місці", – додав він.

За даними журналіста, авто керував перший заступник начальника ГУ ДФС Закарпаття Олександр Гопа

За даними журналіста, авто керував перший заступник начальника ГУ ДФС Закарпаття Олександр Гопа

У декларації Олександра Гопи вказано автомобіль Volkswagen Touareg

У декларації Олександра Гопи вказано автомобіль Volkswagen Touareg

Електронні декларації

Про те, що водій мчав на високій швидкості, кажуть і очевидці ДТП. "96 метрів провіз загиблого на капоті, швидкість, кажуть, 200 км/год була", – написав у Facebook Олександр Боднар.

"Провіз на капоті сотню метрів": топфіскал влаштував смертельну ДТП на Закарпатті

Інша очевидець аварії Інна Конар написала, що на момент проведення ремонтних робіт на ділянці не було регулювальників, а відповідні знаки про роботи були погано видно через автомобілі.

"Працівник дорожньої служби (який загинув. – Авт.) показував, саме показував, а не регулював, коли якій стороні їхати. Не знаю, як там можна було гнати. Величезний затор по обидва боки. Авто повзли в прямому сенсі", – зазначила вона.

"Провіз на капоті сотню метрів": топфіскал влаштував смертельну ДТП на Закарпатті

Що стало причиною ДТП скоро дізнаємося. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

ДТП трапилася на трасі біля с. Ракошино Мукачівського р-ну Закарпаття

ДТП трапилася на трасі біля с. Ракошино Мукачівського р-ну Закарпаття

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Місце події

Місце події

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Закарпатській області п'яний водій збив 17-річного хлопця і зник. Юнак загинув на місці.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Ужгород
Теги
ДТП авто кримінал Державне Бюро Розслідувань Державна фіскальна служба України
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Сало Уронили
Сало Уронили
авто за 100$.та нормальные зарплаты у одного из руководителей региональной Государственной фискальной службы.
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