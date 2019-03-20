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"Проведуть солдати НАТО": Цимбалюк розповів, як Росію змусять повернути Крим

4.5тЧитати матеріал російською

Росія може стати жертвою своїх же махінацій і втратити окупований Крим після того, як війська НАТО проведуть на ньому новий референдум про повернення до складу України.

Більше того, на той час повноправним членом Альянсу може бути і наша країна, зазначив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

До таких висновків його підштовхнуло прагнення жителів Севастополя провести новий референдум через невдоволення якістю життя після окупації Росією. Це відбулося всього через п'ять років від початку анексії. Однак російська "влада" цинічно заявила, що це нібито заборонено законом, не згадуючи про те, що цей закон вони самі порушили у 2014 році.

НАТО

НАТО

Новини
"Дякують за "референдум" і просять грошей": Цимбалюк яскраво пройшовся по життю Криму під Росією

"Відмовляють їм у референдумі і пояснюють чому: самої практики проведення регіональних референдумів у Росії немає. Немає такої практики? Зачекайте, і в Україні такої практики немає! І окупаційна "влада" провела такий "референдум". Тобто, можливо, це натяк на те, що повторний референдум у Криму буде. Його проводитимуть солдати НАТО. Можливо, військовослужбовці української армії і солдати НАТО — це будуть одні і ті самі люди", — каже Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк попередив, що якщо Крим вирішить самостійно провести повторний референдум для повернення до складу України, на його жителів чекатимуть облави російських силовиків.

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Тема
анексія Криму
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Как они все мечтают покомандовать НАТО)
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de lik
de lik
Видимо проведут мощные и резкие солдаты Эстонии и Латвии, и херойски скакуны с майдана!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
что у него в голове творится
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