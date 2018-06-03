Провалилися: ФСБ намагалася викрасти з України свого полковника

Федеральна служба безпеки (ФСБ) намагалася викрасти з України свого колишнього полковника.

Але російська спецоперація повністю провалилася, пише ТСН.

Глава антитерористичного підрозділу на півдні Росії втік до України в 2014 році. Причиною став конфлікт з керівництвом каральної системи. У німецькому фільмі "Холодна війна Путіна" полковник розповів про таємні терористичні операції ФСБ в Європі.

"Іншого варіанту, ніж моє знищення не було", - прокоментував росіянин.

З'ясувалося, що доставити полковника в Росію доручили українському заробітчанину Євгену Епенеру. Після отримання авансу, він виїхав з Воронежа в Україні. За викрадення українцеві обіцяли 25 тисяч доларів.

Для спецоперації Епенер знайшов професійних злочинців. Полковника ФСБ повинні були викрасти до 9 травня.

Його привезли на Харківщину, після чого Євген надіслав фотозвіт куратору.

Потім він перетнув кордон, забрав обіцяні гроші і отримав вказівку - доставити втікача живим.

Але спецоперація з тріском провалилася - в банді виявилися українські контррозвідники.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, в Києві затримали російських шпигунів.