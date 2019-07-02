Провалили детектор брехні: з'явилися нові деталі у справі про розкрадання в оборонці України

Націоналное антикорупційне бюро України під час службового розслідування через справу про багатомільйонні розкрадання в українській армії всіляко намагалося виправдати себе.
Журналісти Bihus.info оприлюднили черговий випуск "Наших грошей" з новими викриттями. Так, з'ясувалося, що в НАБУ нібито перевірили фігурантів справи на поліграфі: зокрема, детектива Дмитра Литвиненка, заступника директора Гізо Углаву і керівника детективів Андрія Калужинського.
Однак, результати, як стверджується у сюжеті, були неоднозначними. Литвиненко і Калужинській пройшли перевірку "погано", а до Углави чергу взагалі не дійшла.
НАБУ
"112"
"Стриманість, що може свідчити про приховування інформації (про Калужинського і Литвиненка – Ред.). Його опитування (Углави – Ред.) було припинене через те, що поліграф не міг показати дані, у зв'язку зі втомою або поганим психологічним станом", – розповіла член Дисциплінарної комісії НАБУ Тетяна Козаченко і додала, що інших спроб перевірити останнього не було.
У результаті керівник Антикорупційного бюро погодився лише з доганами Андрію Калужинському і Дмитру Литвиненку, а Гізо Углава отримав лише зауваження.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей із Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістівчерез звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
Водночас Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.
У фінальній частині розслідування журналісти повідомили, що співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".