Провалили детектор брехні: з'явилися нові деталі у справі про розкрадання в оборонці України

Націоналное антикорупційне бюро України під час службового розслідування через справу про багатомільйонні розкрадання в українській армії всіляко намагалося виправдати себе.

Журналісти Bihus.info оприлюднили черговий випуск "Наших грошей" з новими викриттями. Так, з'ясувалося, що в НАБУ нібито перевірили фігурантів справи на поліграфі: зокрема, детектива Дмитра Литвиненка, заступника директора Гізо Углаву і керівника детективів Андрія Калужинського.

Однак, результати, як стверджується у сюжеті, були неоднозначними. Литвиненко і Калужинській пройшли перевірку "погано", а до Углави чергу взагалі не дійшла.

НАБУ "112"

"Стриманість, що може свідчити про приховування інформації (про Калужинського і Литвиненка – Ред.). Його опитування (Углави – Ред.) було припинене через те, що поліграф не міг показати дані, у зв'язку зі втомою або поганим психологічним станом", – розповіла член Дисциплінарної комісії НАБУ Тетяна Козаченко і додала, що інших спроб перевірити останнього не було.

У результаті керівник Антикорупційного бюро погодився лише з доганами Андрію Калужинському і Дмитру Литвиненку, а Гізо Углава отримав лише зауваження.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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