Протягли 100 метрів: на Львівщині стався зухвалий інцидент із патрульним

У суботу, 9 лютого, порушник правил дорожнього руху у Львівській області протягнув патрульного, затиснувши йому руку вікном.

Про це повідомляє пресслужба Патрульній поліції (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Близько 14:00, на вулиці Повітряній до патрульних звернулися оперативні співробітники Управління протидії наркозлочинності та повідомили, що цією вулицею незабаром їхатиме автомобіль Renault Megane, в якому може перебувати особа, яка розшукується. Також, за їхніми словами, в салоні ймовірно, є наркотичні засоби", – йдеться в повідомленні.

Інспектори зупинили вказаний автомобіль на вулиці Ганкевича. Оскільки номера ледь проглядалися, поліцейські попросили водія вийти і усунути порушення.

У Львові водій протягнув поліцейського Кадр з відео

"Чоловік помітно нервував. Він лише трохи відчинив вікно та почав давати для ознайомлення документи. Раптом, невідомий різко підняв скло і затиснув руку патрульному та рушив. Напарник та працівники УПН намагалися зупинити транспортний засіб. Протягнувши поліцейського близько 100 метрів, автомобіль зупинився", – додали у відомстві.

В результаті 24-річного львів'янина з ознаками наркотичного сп'яніння було затримано і поміщено до ізолятора. Йому загрожує відповідальність за ч.2 ст.342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків), а також за ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) КК.

За словами поліцейських, 34-річна пасажирка дійсно виявилася в розшуку. У неї знайшли 10 грамів речовини, що за попередніми даними є метадоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві двоє чоловіків в автомобілі Subaru влаштували "гонки" з поліцією, в результаті яких постраждали двоє правоохоронців.

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