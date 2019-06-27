Противник відійшов: з'явилися нові подробиці відведення військ на Донбасі

Російсько-окупаційні війська завершили перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської — противник відійшов від пішохідного мосту.

Про це повідомила прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що для безпеки жителів групи розмінування проводять перевірку дороги (гуманітарного коридору) і прилеглої до неї місцевості.

Протягом цього дня, 27 червня, здійснення інших заходів у межах розведення сил і засобів українською стороною не заплановане.

Відведення військ скріншот відео

"Поки триває процес розведення сторін, наші резерви в районі Станиці Луганської перебувають у повній бойовій готовності", — зазначили у прес-службі.

У разі відсутності подальших кроків щодо відведення російсько-окупаційних військ за певні рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиції.

Також Об'єднані сили гарантують безпеку пересування мирних жителів та безперебійну роботу КПВВ. Пропуск здійснюється у штатному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відбувся перший етап відведення українських підрозділів. У ООС пояснили, що процес не послаблює оборонні можливості ЗСУ на ділянці.

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