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7 лютого • оновлено в 08:48
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"Проти вас треба йти з автоматами!" Скандальний депутат Держдуми нахабно пригрозив українцям

19.4т
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Скандально відомий депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов вибухнув нахабними погрозами до українців. Він заявив, що боротися з ними треба тільки з автоматом в руках.

Злочинними закликами одіозний українофоб вибухнув у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Між Журавльовим і українським журналістом Андрієм Метльовим спалахнула суперечка після виступу депутата Одеської міськради Богдана Гіганова. Зокрема, одесит бурхливо обурювався з приводу знесення останнього барельєфа Жукову в його місті.

Тим часом Метльов запідозрив поплічника російських пропагандистів у підіграванні їм і піарі на скандальній темі.

Олексій Журавльов

Олексій Журавльов

Скріншот відео

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"Ця людина, "фанат маршала Перемоги", стоїть на тлі фотографії Нью-Йорка. Реально людина живе мрією про що? Про війну, чи що, Велику Вітчизняну? Живе мрією про Нью-Йорк", – зазначив українець.

"Що у твоїй голові?! Що ти верзеш?! Маячня якась!" – почав кричати на всю студію Журавльов, почувши позицію свого опонента.

Метльов же заперечив йому, нагадавши, що Росія постійно розганяє в інформаційному просторі тему про нібито відсутність в Україні поваги до Другої світової війни.

"Та якщо ви там палите людей в Одесі, з автоматами там треба виходити проти вас, покидьків!" – знову вибухнув гнівом і фейками російський депутат, перейшовши на погрози на адресу українських патріотів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув до непідконтрольної частини населеного пункту Золоте на Луганщині (Золоте-5), де відбулося розведення сил ЗСУ та терористів "ЛНР".

  • Під час візиту Журавльов заявив, що Україна ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. Водночас російський депутат розгулював по Золотому на очах в ОБСЄ. Там же був помічений прапор РФ.

  • Інцидент розлютив українців: у соцмережах приїзд Журавльова назвали "справжньою окупацією" і закликали СБУ негайно відреагувати.

  • А російські пропагандисти покепкували, заявивши, що своїм візитом на Донбас Журавльов нібито пересунув українсько-російський кордон.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Олексій Журавльов
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Santi Amonito
Santi Amonito
Пускай в Одессу приедет - может и этого у6людка спалят.
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Петров Александр
Петров Александр
А разве не сожгли в Одессе людей? Разве это фейк? Журавлёв не прав в одном. Автоматы не нужны. Надо напалмом выжигать, как тараканов.
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5
Григоренко Николай
Григоренко Николай
Петров Александр, Лежа на диване, ты можешь только простынь под собой выжигать. Вы и пришли на Донбасс с градами и напалмом. Только у вас получается выжигать там, где нет армии. А на Донбассе в Украине армия уже есть. Пойди, попробуй выжигать
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1
Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Петров Александр, сожгли не людей а нелюдей..
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2
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Весь фокус в том,что уе..бок журавлев лично с автоматом не пойдет,а пошлет на убой других недоумков
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5
2 из 6 ответов | показать все
Григоренко Николай
Григоренко Николай
hunt andres, Ваши искандеры достают только до Воронежа
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0
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Мильнер Александр
Мильнер Александр
Петров Александр, этот ублюдок - на жертвах рашистов - в Донбассе - пиарился для у@бков безмозгих ,типа ,,диванных ура путриотов,,- что бы создать себе мирок сектантов т.н. электорат ,,великороссов,, и застолбить себе хлебное местечко в ,,думе,, что бы можно было на шару - оттягиваться в Нью Йорке ,или на Мальдивах!
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1
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