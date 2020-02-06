"Проти вас треба йти з автоматами!" Скандальний депутат Держдуми нахабно пригрозив українцям

Скандально відомий депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов вибухнув нахабними погрозами до українців. Він заявив, що боротися з ними треба тільки з автоматом в руках.

Злочинними закликами одіозний українофоб вибухнув у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Між Журавльовим і українським журналістом Андрієм Метльовим спалахнула суперечка після виступу депутата Одеської міськради Богдана Гіганова. Зокрема, одесит бурхливо обурювався з приводу знесення останнього барельєфа Жукову в його місті.

Тим часом Метльов запідозрив поплічника російських пропагандистів у підіграванні їм і піарі на скандальній темі.

Олексій Журавльов Скріншот відео

"Ця людина, "фанат маршала Перемоги", стоїть на тлі фотографії Нью-Йорка. Реально людина живе мрією про що? Про війну, чи що, Велику Вітчизняну? Живе мрією про Нью-Йорк", – зазначив українець.

"Що у твоїй голові?! Що ти верзеш?! Маячня якась!" – почав кричати на всю студію Журавльов, почувши позицію свого опонента.

Метльов же заперечив йому, нагадавши, що Росія постійно розганяє в інформаційному просторі тему про нібито відсутність в Україні поваги до Другої світової війни.

"Та якщо ви там палите людей в Одесі, з автоматами там треба виходити проти вас, покидьків!" – знову вибухнув гнівом і фейками російський депутат, перейшовши на погрози на адресу українських патріотів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув до непідконтрольної частини населеного пункту Золоте на Луганщині (Золоте-5), де відбулося розведення сил ЗСУ та терористів "ЛНР".

Під час візиту Журавльов заявив, що Україна ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. Водночас російський депутат розгулював по Золотому на очах в ОБСЄ. Там же був помічений прапор РФ.

Інцидент розлютив українців: у соцмережах приїзд Журавльова назвали "справжньою окупацією" і закликали СБУ негайно відреагувати.

А російські пропагандисти покепкували, заявивши, що своїм візитом на Донбас Журавльов нібито пересунув українсько-російський кордон.

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