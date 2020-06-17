Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки в Москву представників "Опозиційної платформи – за життя" 10 березня 2020 року.

Як передає "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь з Офісу, рішення було прийнято після постанови Печерського районного суду, який задовольнив скаргу нардепа Соломії Бобровської (фракція "Голос").

Прокурорів зобов'язали внесли відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Йдеться про статтю 111 КК України (державна зрада), яка передбачає покарання від 12 до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Путін і Медведчук в Кремлі

Як писав OBOZREVATEL, 10 березня нардепи від ОПЗЖ обговорювали в Москві створення парламентського "нормандського формату" для переговорів по Донбасу. При цьому лідер партії Віктор Медведчук провів також зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нардепи 11 березня також були присутні на пленарному засіданні Держдуми РФ. У Верховній Раді відзначили, що відрядження для ОПЗЖ не оформлювали, тому поїздка була їхньою особистою ініціативою, нардепи не були уповноважені вести переговори від імені України.

Це вже не перший візит Медведчука в Кремль. У березні 2019 року його разом зі своїм політичним соратником Юрієм Бойком їздив на зустріч з тодішнім прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою правління "Газпрому" Олексієм Міллером.